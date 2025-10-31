Intervista al’ex magistrato

Grasso: «La riforma della giustizia è inutile, ipocrita e dannosa. E mina la democrazia»

Daniela Preziosi
31 ottobre 2025 • 20:03Aggiornato, 31 ottobre 2025 • 20:04

L’ex presidente del Senato: «La “Repubblica dei pm” non esiste. Si è voluto imporre una visione punitiva con una prova di forza». «Una giustizia indipendente non è un interesse dei magistrati, ma di tutti»

Per Pietro Grasso la riforma costituzionale cosiddetta della separazione delle carriere è «costosa, ipocrita, inutile e dannosa». Magistrato, presidente del Senato, oggi presiede la Fondazione Scintille di Futuro, nata con l’obiettivo «di custodire la memoria di chi ha lottato per la giustizia e di trasformarla in impegno civile per costruire un futuro migliore. È la naturale prosecuzione del mio percorso di vita». In questa nuova vita gli succedono cose impreviste, racconta. Come diventare prot

