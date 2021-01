Oggi il presidente del consiglio Giuseppe Conte testimonierà sull’operato del governo e di Matteo Salvini. Mentre infuria la crisi di governo e vanno avanti le consultazioni, dentro Palazzo Chigi procede il processo Gregoretti, che vede l’ex ministro dell’interno Salvini accusato di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco di 147 migranti in condizioni igieniche e sanitarie sempre più precarie. Il gup di Catania, Nunzio Sarpietro, prima di entrare a palazzo Chigi ha indicato il premier come testimone chiave: «Se mi aspetto risposte chiare da Conte per l’eventuale rinvio a giudizio di Salvini? Penso che il premier abbia una posizione chiave in questo momento e credo sia l’unico che ci possa dare delle indicazioni fondamentali per il processo»

Gli avvocati di parte

«Produrremo delle lettere di corrispondenza tra Conte e Salvini e anche un cd con una trascrizione. Abbiamo una griglia molto fitta di domande da fare a Conte, penso che l’udienza durerà un paio d’ore» ha detto Daniela Ciancimino, legale di Legambiente nazionale e Sicilia, all’ingresso a palazzo Chigi dove questa mattina il premier viene ascoltato dal presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, come teste in merito al caso Gregoretti. «Noi avvocati delle parti civili abbiamo costituito un collegio difensivo - spiega -. Nelle lettere c’è la corrispondenza tra il premier e l’ex ministro dell’Interno in occasione del successivo evento Sar sul caso Open Arms che poi sarebbe poi successo 15 giorni dopo la Gregoretti. Si tratta di una serie di lettere molto molto indicative delle posizioni e delle distanze prese. Chiederemo a Conte di spiegarci il senso della posizione da lui assunta, se c’erano delle distanze o delle convergenze». Un’analisi delle posizioni che coinvolgerà anche il contratto di governo. Corrado Giuliano (Accoglierete) ha aggiunto: «A Conte chiederemo anche l’autentica interpretazione del contratto di governo». Non è previsto un confronto tra Conte e Salvini ma Salvini sarà presente: «Se vuole – ha detto Ciancimino -, come elemento di garanzia dell’imputato, potrà rendere delle dichiarazioni ma non ha ancora manifestato ad oggi la volontà di essere interrogato. Noi riteniamo sarebbe molto importante».

