Il colloquio fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e papa Leone XIV in Vaticano è durato circa 40 minuti, segno di una cordialità, non solo formale, fra Santa sede e Quirinale. Subito dopo, il presidente della Repubblica si è intrattenuto con il Segretario di stato, cardinale Pietro Parolin. Al suo fianco il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.

Lo storico legame che caratterizza, ormai da qualche decennio, il rapporto fra Quirinale e Santa sede, è stato dunque ancora una volta rinsaldato anche con papa Prevost che non a caso, a meno di un mese dalla sua elezione avvenuta l‘8 maggio scorso, ha voluto incontrarsi con il capo dello Stato italiano. E Mattarella, giunto in tarda mattinata ad Arezzo, ha detto: «Ho portato al papa l’affetto dell’Italia».

Pace, terreno comune

Il comunicato diffuso dal Vaticano ha fatto esplicito riferimento alla seconda parte della visita: «Durante i cordiali colloqui in Segreteria di stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti. Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente».

Tuttavia, «nel prosieguo della conversazione, sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della chiesa nella vita del paese». Se l'impegno per la pace e la ricerca di soluzioni negoziali di conflitti particolarmente tempestosi, non poteva che far registrare un’ampia intesa fra il presidente Mattarella e i vertici del Vaticano, è probabile che i colloqui, come si evince dalle ultime righe del comunicato, abbiano toccato anche tematiche più delicate. A cominciare dalla questione dell’otto per mille. Proprio su questo aspetto, che riguarda da vicino il finanziamento della chiesa in Italia, si è aperto nei giorni scorsi una polemica.

La delusione della Cei

A iniziare la battaglia è stato il presidente della Cei, Matteo Zuppi, che aveva sottolineato, lunedì scorso, la propria «delusione per la scelta del governo di modificare in modo unilaterale le finalità e le modalità di attribuzione dell’8X1000 di pertinenza dello stato. È una scelta che va contro la realtà pattizia dell’accordo stesso, che ne sfalsa oggettivamente la logica e il funzionamento, creando una disparità che danneggia sia la chiesa cattolica che le altre confessioni religiose firmatarie delle intese con lo stato».

A chiarire il motivo della polemica una nota del governo che spiegava come la modifica della legge che regola questo contributo «fu introdotta dalla maggioranza parlamentare che sosteneva il governo Conte 2».

All’epoca, era stata introdotta «la possibilità per il contribuente di poter scegliere direttamente, in caso di scelta dell'8x1000 allo stato, a quale delle cinque tipologie di intervento destinare il proprio contributo. Nel 2023 il governo Meloni ha semplicemente inserito una sesta finalità al fine di poter sostenere le comunità di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».

Lo stesso Tajani aveva poi sottolineato: «Non è successo nulla di strano: una parte viene destinata alle comunità di recupero dei tossicodipendenti, che in gran parte sono gestiti da rappresentanti della chiesa, quindi, nella sostanza, non ci sono danni per la chiesa. È un dibattito aperto, stiamo discutendo con la chiesa su questo argomento».

In realtà solo alcune comunità di recupero dalle tossicodipendenze sono gestite da preti. E comunque, a sostenere il malumore di Zuppi, ci sono i dati: la quota di 8x1000 spettante alla chiesa, pur rimanendo largamente preponderante, si sta assottigliando ogni anno. Attualmente è scesa sotto il miliardo mentre le scelte espresse in favore della chiesa sono calate sotto il 70 per cento.

In parallelo c’è stata, negli ultimi anni, una crescita, sia pure non clamorosa, della campagna informativa da parte dello stato per favorire le scelte in suo favore che sta ottenendo qualche risultato.

Fronte referendario

La cosa più evidente è che il centrodestra degli ultimi anni sia lontano anni luce da quello che, guidato da Silvio Berlusconi, si muoveva compatto al fianco della Cei guidata da Camillo Ruini.

Anche i referendum di domenica e lunedì ne sono uno prova evidente. Se la premier Giorgia Meloni e i leader della maggioranza invitano, ognuno a modo suo, a disertare le urne, i vescovi italiani hanno chiesto, prudentemente, ai fedeli di votare e compiere il giusto «discernimento» di fronte ai quesiti referendari. Una prudenza che si trasforma in una chiaro appello per il Sì sul quesito che riguarda la cittadinanza.

