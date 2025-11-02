Sace, fondazione e trumpisti: la ragnatela del leghista Picchi

true false

«Sono venuto dall’Italia per osservare le elezioni. Quello che ho visto è che tutto è stato fatto in ordine e in linea con gli standard democratici. La gente ha avuto la possibilità di esprimere le proprie opinioni liberamente e senza pressioni». Marco Malaguti, ricercatore della Fondazione Machiavelli, ha definito così le elezioni del 4 ottobre in Georgia alle tv locali. Era uno degli osservatori internazionali chiamati dal governo locale per monitorare il voto. L’unico italiano. I ricercatori