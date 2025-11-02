Sace, fondazione e trumpisti: la ragnatela del leghista Picchi

L’ex sottosegretario, oggi presidente della controllata del Mef, ha creato il think tank che promuove «la conservazione dei valori tradizionali». Tra gli osservatori delle controverse elezioni in Georgia anche un suo ricercatore
«Sono venuto dall’Italia per osservare le elezioni. Quello che ho visto è che tutto è stato fatto in ordine e in linea con gli standard democratici. La gente ha avuto la possibilità di esprimere le proprie opinioni liberamente e senza pressioni». Marco Malaguti, ricercatore della Fondazione Machiavelli, ha definito così le elezioni del 4 ottobre in Georgia alle tv locali. Era uno degli osservatori internazionali chiamati dal governo locale per monitorare il voto. L’unico italiano. I ricercatori