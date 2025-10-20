Nel disegno di legge Semplificazione, approvato al Senato e trasmesso alla Camera, è stato inserito un emendamento che potenzia il superbonus riservato alle strutture turistico ricreative. Appartamenti rinnovati con soldi statali e con la possibilità di ampliarli. Un grande affare
Pezzo dopo pezzo, arrivano norme cucite su misura alle categorie amiche del governo Meloni. Nel disegno di legge Semplificazione, approvato al Senato e trasmesso alla Camera, è stato inserito un emendamento, a firma del relatore del testo, Costanzo Della Porta (FdI), che potenzia il “Superbonus dei balneari”, riservato alle strutture turistico ricreative, tra cui rientrano appunto i titolari delle concessioni balneari, i proprietari di hotel, di ristoranti e discoteche. La norma, già svelata da Domani, ha avuto il via libera in un altro provvedimento e ha stanziato 120 milioni di euro (in tre anni) per finanziare la ristrutturazione degli alloggi – dei titolari delle attività – da destinare, per 5 anni, ai dipendenti.
Fin qui, l’operazione andata in porto. Con l’emendamento Della Porta ci sono due aggiunte: una corsia privilegiata con la burocrazia per chi inizia i lavori entro il 2026 e «un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente». Appartamenti rinnovati con soldi statali e con la possibilità di ampliarli. Un grande affare.
