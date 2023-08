Breve, medio e lungo periodo: le questioni aperte davanti alla premier in rientro dalle ferie sono tanti e diversi. In cima alla lista c’è certamente la legge di Bilancio ma Il problema di fondo che accomuna tutti i dossier, dai migranti all’autonomia fino al presidenzialismo, è la mancanza di una idea chiara e condivisa all’interno della maggioranza

Vacanze finite e Giorgia Meloni torna nei grigi palazzi, a rispolverare i molti dossier che si sono accumulati sulla sua scrivania di palazzo Chigi. Un consiglio dei ministri si svolgerà «nei prossimi giorni», ha detto lei stessa annunciando un disegno di legge sulla ricostruzione dopo le calamità naturali. Cos’altro sarà previsto è ancora incerto, ma la lista degli affari in sospeso è lunga. Affari di breve, medio e lungo periodo da gestire, oltre che da calendarizzare.

Sul breve periodo c’è l’emergenza migranti, tornata attuale dopo le pressioni dei sindaci anche del centrodestra che chiedono soluzioni immediate – strutture, protocolli e fondi - per gestire la grande ondata di arrivi. Servirà certo cercare sponda in Europa, proseguire la politica diplomatica in Africa per limitare i flussi e anche valutare a distanza di sei mesi gli effetti del decreto Cutro. Tuttavia oggi le risposte che mancano riguardano l’accoglienza di chi è già qui e continua ad arrivare, e impattano direttamente sulle città con rischio di ricadute elettorali in vista delle elezioni europee.

Nel medio periodo si apre il mare magnum europeo: la ratifica del Mes, inevitabile ma in sospeso, la volontà di rinegoziare il patto di Stabilità e soprattutto l’attesa di sapere se la proposta di modifica del Pnrr, con il definanziamento da 16 miliardi, sarà accettata. Serviranno una buona dose di capacità negoziale e credibilità internazionale da spendere. Con una incognita: il peso dei cambiamenti politici in Ue in vista delle elezioni 2024, con le quali Meloni punta a creare un nuovo polo di leadership con i suoi conservatori e il Ppe.

Anche per questo sarà dirimente la qualità della prossima legge di Bilancio, a cui il governo dovrà dedicare le maggiori energie nei prossimi mesi. Servono almeno 20 miliardi di euro ancora non reperiti (e con i pronostici sul Pil molto meno rosei del previsto), Meloni ha fissato le priorità – aumento dei salari bassi e crescita economica – ma fioccheranno richieste di ministeri e degli alleati. La prima è già arrivata: mettere mano alle pensioni. Tenere tutti in riga non sarà facile. La premier è di indole accentratrice, ma Lega e Forza Italia hanno già dimostrato che non si faranno tagliare fuori dal tavolo delle decisioni. Per loro, infatti, la campagna europea servirà a pesarsi per capire se sono rimasti solo cespugli sotto l’ombra di Fratelli d’Italia.

Ferme, invece, rimarranno le grandi questioni di lungo periodo che Meloni aveva imbastito – forse con troppa irruenza – a inizio legislatura e soffrono di veti incrociati: l’autonomia, gli interventi sul mercato del lavoro, la riforma costituzionale del presidenzialismo e quella della giustizia con la separazione delle carriere. Dossier spinosi, incardinati fragilmente alle camere ma senza una chiara comunione di intenti in maggioranza. Quest’ultimo il vero male che rischia di avvelenare il governo.

© Riproduzione riservata