la legge di Bilancio arrivata al Senato

I voti della manovra. Vince Giorgetti, Salvini merita un 3

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti
Stefano Iannaccone
23 ottobre 2025 • 20:11Aggiornato, 23 ottobre 2025 • 20:12

Ancora tensioni. Tajani: «Non votiamo la norma sugli affitti brevi». Escono male i due vicepremier, a Meloni un 6 grazie agli slogan

Il cammino della manovra deve ancora iniziare in parlamento, ma tra i partiti della maggioranza il clima è di scontro totale. «Forza Italia non voterà la norma che prevede l’aumento delle tasse sugli affitti brevi. Decide la politica, non i grand commis del ministero dell’Economia», ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, aprendo poi un altro fronte: il definanziamento di 50 milioni di euro della linea C della metro di Roma. «Bisogna che il ministro Salvini parli col suo collega di partito mini

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.