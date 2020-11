Si chiamano Mario, Eugenio e Giovanni, hanno tra gli 82 e gli 88 anni e, nonostante l’età e qualche acciacco, sono ancora parzialmente autosufficienti, anche se hanno bisogno della badante almeno per un paio di ore al giorno.

Dal 1 di novembre hanno scelto di vivere insieme nell’ex convento dei frati cappuccini di Terzolas, un paesino di 650 abitanti in val di Sole, in provincia di Trento: con loro prende avvio il progetto di co-residenzialità gestito dalla cooperativa sociale Il Sole, che a regime può ospitare fino a venti anziani, assistiti da un operatore 24 ore su 24. Una partenza, questa, che fino all’ultimo minuto è stata incerta per colpa della pandemia. «Ci siamo interrogati molto se rimandarla», ha detto il presidente della cooperativa, Maurizio Suighi, «ma abbiamo deciso di assumerci il rischio perché l’alternativa era lasciare queste persone sole in casa o in difficoltà».

I tre anziani hanno fatto il tampone con esito negativo e ora passeranno i primi 10 giorni in parziale quarantena: ognuno di loro ha una stanza singola con bagno, mangeranno in tavoli lontani uno dall’altro, non avranno contatti ravvicinati con nessuno degli operatori e uno spazio comune è stato allestito in modo da poter permettere ai loro familiari di venire a trovarli in sicurezza. Poi, finalmente, potranno iniziare a stare insieme: giocare a carte, pranzare e cenare insieme o semplicemente fare quattro chiacchiere e guardare la televisione. .

Tutti hanno vissuto sempre in valle, ognuno di loro è arrivato a Terzolas con esigenze diverse. Mario si fermerà un mese e l’idea di fargli sperimentare il co-housing è stata della moglie: lei ha quindici anni in meno, ma l’età si fa sentire e accudirlo non è sempre facile, quindi lasciarlo temporaneamente alle cure della Dimora di Frate Sole è un momento di riposo per entrambi. Eugenio, invece, si fermerà fino ad aprile: ha 85 anni e vive solo in una casa in alta val di Sole, senza il riscaldamento ma solo con la stufa. Gli anni sono tanti e portare la legna su e giù per le scale è diventato troppo faticoso con la neve e con il freddo, quindi ha deciso di svernare in un luogo più confortevole. Giovanni è il più anziano di tutti e ha fatto una scelta definitiva: ha lasciato la casa in cui abitava da solo e si è trasferito nell’ex convento, dove vivrà in compagnia. A metà novembre, poi, arriveranno altri due nuovi ospiti a nutrire il gruppo.

«L’idea è quella di creare una microfamiglia, sfruttando al massimo l’ex convento e aprendolo alla comunità dei paesi vicini. Quando la pandemia sarà finita, si animerà di spazi sociali e culturali», dice Suighi. L’edificio, costruito nel 1892 dai frati cappuccini in cima al paese, con i boschi alle spalle e il fiume Noce poco lontano, è un enorme complesso a forma quadrata con un chiostro. Per 120 anni ci hanno vissuto i frati, poi i religiosi si sono trasferiti nella ex stalla e il compendio è stato ristrutturato grazie ai contributi della Provincia autonoma di Trento. Per otto anni l’ormai ex convento è stato un hotel con 32 stanze, ma nel 2019 i cappuccini hanno scelto di restituire alla valle quello spazio, dandolo in concessione per i prossimi vent’anni ad una cooperativa per progetti sociali.

E così è nato il progetto di co-housing per anziani che occupa il primo piano e che è il nucleo intorno al quale si sviluppano tutte le altre attività. Sullo stesso ci sono un’area comune con la televisione, una cucina casalinga dove magiare e alcune stanze che verranno adibite a servizi per la salute, con uno psicologo e un fisioterapista. Al secondo piano, invece, ci sono 8 stanze che possono essere prese in affitto dai familiari che vengono a trovare i parenti oppure da chi partecipa ad eventi organizzati nella grande sala funzionale al piano terra. Già ora alcuni spazi sono già utilizzati dalla scuola musicale Eccher, che fa didattica per un centinaio di alunni delle valli vicine. Infine, quando la pandemia finirà, verranno aperti un bar e un ristorante sociali, saranno possibili soggiorni estivi per bambini e la sala ricevimenti verrà affittata per matrimoni ed eventi. «Il senso è quello di ricreare un piccolo microcosmo intorno a questi anziani, in modo che intono a loro prenda vita una comunità», dice Suighi.

La Provincia non c’entra

Il progetto è interamente privato e non ha ottenuto alcun finanziamento pubblico della Provincia autonoma di Trento. Quello di Terzolas, infatti, è un modello che non dipende dalle ricchezze dell’autonomia speciale ma che potrebbe essere replicato ovunque, con la giusta convergenza di spazi e spirito d’iniziativa. La cooperativa il Sole, infatti, ha ottenuto la concessione dell’ex convento dai frati a titolo oneroso e paga un affitto annuo, oltre alle spese di gestione della struttura.

Gli ospiti pagano una retta che comprende tutti i servizi e i pasti e che varia dai 1500 euro al mese per la stanza singola ai 1700 per una stanza doppia: lo stesso costo delle rsa. Con la differenza che le case di riposo, essendo strutture convenzionate perché offrono anche servizi sanitari, incassano un contributo provinciale di 2000 euro per la gestione dei degenti, che si somma alla retta pagata dalle famiglie. La cooperativa sociale, invece, per far quadrare i conti sfrutta i tanti spazi dell’ex convento, mettendoli a disposizione per conferenze, matrimoni ed eventi e affittando le stanze per turismo sociale. «Il tutto è reso possibile da un edificio ristrutturato che ci permette questa economia di scala», spiega Suighi. Con un doppio risultato: le iniziative parallele al co-housing permetteranno di incassare quanto basta per il pareggio di bilancio, ma creeranno anche intorno agli ospiti anziani un contesto vivace, trasformando l’ex convento in punto di ritrovo per la valle.

Farle partire in periodo di pandemia è una rarità, ma il co-housing è una realtà che si sta lentamente affermando in particolare in Trentino, soprattutto perché, secondo l’Istat, oltre un terzo dei nuclei familiari è composto da una sola persona. Per questo si è puntato a sviluppare un modello definito di “welfare rigenerativo”, in cui persone ancora parzialmente autosufficienti possano scegliere formule di assistenza che però garantiscono loro anche la socializzazione. Soprattutto ora che la pandemia ha reso ancora più difficile il contatto umano: «Io lavoro con gli anziani e posso testimoniare il grado di disagio in cui ho trovato molti di loro a maggio e giugno, dopo il lockdown. Ottantenni con problemi di alcool che sono ricaduti nella dipendenza oppure sono caduti in depressione. I mesi di isolamento sono stati devastanti per i più fragili e il co-housing vuole combattere proprio questo: la solitudine».

