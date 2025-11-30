Il correntone blinda Schlein. «Ma la tua vera forza è il Pd»

true false

«Potete contare su di me, come io so di potere contare su di voi». La conclusione di Elly Schlein, davanti a duemila persone e dopo un’ora di intervento nel tendone costruito nel giardino di Poggiofanti a Montepulciano, dice tutto: la segretaria del Pd ha capito il messaggio lanciato dalle tre correnti di maggioranza che si sono unite in un correntone (ma su questo ci sono versioni discordi, lo vedremo) per chiederle di aprire una discussione nel partito su come «Costruire l’alternativa», titolo