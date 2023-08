Nella versione di Azione, è il divorzio ormai l’unica cosa di cui devono parlare due che non hanno più niente da dirsi, l’ex coppia Carlo Calenda e Matteo Renzi. Chi frequenta il Senato sa che neanche si salutano più. Nella versione di Italia viva invece no, c’è ancora da discutere: di politica.

Intanto ieri dell’annuncio di un nuovo gruppo di Iv al Senato, fatto circolare da entrambe le parti, non c’era più traccia. Dalla presidenza di palazzo Madama assicurano che «a venerdì sera non abbiamo ricevuto niente», e nel weekend agostano, per giunta il primo delle vacanze senatoriali, è difficile trovare un funzionario che materialmente riceva una comunicazione. Peraltro la nascita di un gruppo deve essere annunciata in aula. E, salvo emergenze, l’aula è convocata per martedì 5 settembre. A sua volta da Iv viene assicurato che questa comunicazione non c’è e non ci sarà nelle prossime settimane. Ed Enrico Borghi, capogruppo del Terzo polo, ovvero l’unico titolato a inviare la comunicazione, nella mattinata di ieri assicurava: «È sabato. Fra un po’ spengo il telefono e mi leggo le sei lezioni di strategia globale di Kissinger».

Resta che politicamente la rottura è insanabile. Ma formalmente, come in un matrimonio, per rompere i gruppi bisogna rivolgersi a un giudice. E a palazzo Madama il giudice è il presidente Ignazio La Russa.

L’articolo 14 conteso

Ricapitolando: giovedì scorso secondo fonti di Azione, «Iv ha fatto sapere ad Azione, e alla presidenza del Senato, che lascerà i gruppi sabato (ieri ndr). Abbiamo ricordato alla presidenza del Senato che il regolamento non prevede alcuna deroga per formare un gruppo da sei. Ogni forzatura del regolamento rappresenta un atto politico grave». La contesa è sull’articolo 14. Il gruppo Azione-Italia viva-Renew Europe è composto da 10 senatori, sei sono renziani e bastano a costituire un gruppo.

Ma il punto è l’interpretazione del comma 4: «Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno», è il caso di Italia viva–Azione–Calenda, il contrassegno delle politiche che conteneva la «bicicletta» fra i due partiti, possono costituire «uno o più gruppi autonomi (...) purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato».

Nei giorni scorsi Calenda ha incontrato La Russa e gli ha consegnato la sua interpretazione: la loro era una lista, non una coalizione. Il presidente ha ascoltato. Invece secondo Iv, nel simbolo i due partiti sono rimasti «distinti» ergo la lista era una coalizione, in sostanza. C’è un precedente: gennaio 2021, Centro democratico di Bruno Tabacci.

A taccuini chiusi c’è chi assicura che Renzi con La Russa si è mosso per tempo, anche prima delle affettuosità verso la ministra Daniela Santanchè: all’inizio della legislatura gli ha assicurato la manciata di voti per l’elezione a presidente nonostante il no di Forza Italia. Il che accende una luce sinistra su tutta la breve storia del Terzo polo: creatura nata al fotofinish un anno fa, mentre scadevano i tempi della presentazione delle liste per politiche. Calenda aveva rotto con il Pd e +Europa, convinto di presentarsi in proprio e senza raccogliere le firme. Si sbagliava, non poteva. Non gli restò che il matrimonio di interesse con Iv, esentata dalla raccolta. «Riportami in Senato, poi farò un passo indietro», la promessa. Poco dopo il voto, fra i due la rottura sul partito unico, «a cui aveva detto sì un anno fa», racconta Calenda, «pensavo ci fosse un elemento di realtà quando Renzi mi diceva “ho un sacco di cose da fare, sto sempre all’estero, lavoro per l’Arabia Saudita”».

E invece altro che passo indietro, Renzi oggi ne fa due avanti e mette Calenda spalle al muro: o con noi alle europee o dritto al gruppo misto. Calenda gli ha già risposto no, nella sostanza. Nella forma: «Decideremo a ottobre, faremo una festa e l’assemblea nazionale». Ma in privato disegna alternative tremende piuttosto che tornare con Renzi. Così oggi il leader di Azione sembra Cicerone, Matteo usque tandem? «Vuole andarsene dai gruppi? Faccia quel che vuole. Io non posso perché hanno il mio nome. Ma questa cosa va chiusa perché non ne posso più. Mi sono rotto le balle».

È la politica, Carlo

Invece secondo Borghi il moto a luogo è diverso: il presidente del gruppo comunica al presidente del Senato una diversa denominazione e una diversa composizione del gruppo. Ma questa è solo una «tecnicalità» e «non è all’ordine del giorno». Per ora il punto è politico, ragiona: «Calenda vuole fare la gamba liberaldemocratica del campo largo? Ricorda l’idea di Goffredo Bettini, quella con l’asse fra Pd e M5s e la “terza gamba” moderata? Ecco, quella». Calenda nega. «Ma i fatti lo confermano. Guardi il salario minimo, una proposta a prima firma Conte. E infatti per lui è un problema spiegare alla sua costituency il fatto che oggi firma una proposta della Cgil e del M5s. Calenda asseconda la narrazione grillina che Iv è la stampella di Meloni e che entreremo al governo. Invece la nostra proposta di lista unitaria dei riformisti va in direzione opposta. E i gruppi saranno una conseguenza dello scioglimento del nodo politico, in un senso o nell’altro. Vedremo a settembre».

Calenda dovrà dire «se accetta la proposta di Macron, che un mese e mezzo fa ha chiamato i leader dei partiti liberaldemocratici e riformatori a Bruxelles e ha detto: alle europee bisogna fare liste unitarie di Renew Europe, paese per paese. È quello che noi di Iv vogliamo fare in Italia, allargando ad altre famiglie del riformismo. Se invece Calenda dice no, non a Renzi o a Borghi, ma a Macron, perché ritiene di bastare a sé stesso, ci saranno conseguenze inevitabili.

Conseguenze politiche: Renew oggi ha sei componenti del Consiglio europeo, quello che nomina i vertici della Commissione. Uno di più dei socialisti. Siamo il terzo schieramento, dopo Ppe e S&D, insidiato dai Conservatori e riformisti guidati da Giorgia Meloni. I sei-sette europarlamentari che potremmo eleggere sommando le forze in Italia, possono essere determinanti. Se nessuno di noi arrivasse al 4 per cento, ne eleggiamo zero. Ammettendo che Azione superi da sola il 4, ne prende uno. Ma uno non sposta nulla. È questo che deve valutare Calenda. Cioè la politica, non il Twiga, Capalbio, e il gossip».

© Riproduzione riservata