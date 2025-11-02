1975-2025/il destino comune

Il doppio parricidio di Pasolini e Moro, corpi insepolti della Repubblica

Aldo Moro e Pier Paolo Pasolini insieme alla Mostra del cinema di Venezia nel 1964 (foto Wikimedia)
Marco Damilano
02 novembre 2025 • 07:00

Il corpo del poeta ridotto a poltiglia, a immondizia. Il corpo del presidente della Dc «acciambellato in quella sconcia stiva», la Renault 4 dove l’hanno depositato i suoi assassini. I resti insepolti di due uomini diversissimi, ma accomunati dalla loro fine, continuano a parlare al nostro vuoto quotidiano. Come ««un punto irriducibile di contestazione e di alternativa»

Una foto li ritrae seduti uno accanto all’altro. Pier Paolo Pasolini in smoking, Aldo Moro in doppiopetto. Le mani giunte, timidissimi, due uomini giovani, fragili, inflessibili. L’occasione è la Mostra del cinema di Venezia del 1964, dove Pasolini è in concorso con Il Vangelo secondo Matteo. Moro è presidente del Consiglio, guida un governo di centrosinistra, i democristiani con i socialisti, sta finendo l’estate 1964 del fantasma del golpe contro la svolta a sinistra pilotato dal Quirinale. Il

