Il doppio parricidio di Pasolini e Moro, corpi insepolti della Repubblica

Una foto li ritrae seduti uno accanto all’altro. Pier Paolo Pasolini in smoking, Aldo Moro in doppiopetto. Le mani giunte, timidissimi, due uomini giovani, fragili, inflessibili. L’occasione è la Mostra del cinema di Venezia del 1964, dove Pasolini è in concorso con Il Vangelo secondo Matteo. Moro è presidente del Consiglio, guida un governo di centrosinistra, i democristiani con i socialisti, sta finendo l’estate 1964 del fantasma del golpe contro la svolta a sinistra pilotato dal Quirinale. Il