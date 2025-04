Decollato alle 11 di mercoledì mattina, l’aereo di stato con a bordo Giorgia Meloni è atterrato alla base Andrews di Washington alle 16, ora locale. Una mezza giornata prima dell’atteso incontro con il presidente americano Donald Trump, che formalmente è un bilaterale tra Stati Uniti e Italia ma, in concreto, rappresenta il primo abboccamento tra il tycoon e un rappresentante europeo dopo l’apertura della guerra dei dazi e il fallimento dell’incontro con il commissario europeo Marcos Sefcovic.

Alle 12.05 (le 18.05 in Italia) è previsto un pranzo nel cabinet room tra i due leader, chiuso alla stampa, e un’ora dopo il bilaterale nello Studio Ovale, con i reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani. Nessuna conferenza stampa in programma.

Anche a causa del no di Trump all’ipotesi di dazi «zero per zero», proposto da Sefcovic e che era stato uno degli slogan scelti da Meloni nel suo incontro con le categorie economiche colpite, l’umore pre partenza, a palazzo Chigi, era di forte preoccupazione. «Insidioso», ha definito l’incontro il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, traducendo in un aggettivo ciò che è trasparito nei giorni scorsi: il timore per le intemperanze imprevedibili del presidente americano, sommato alla consapevolezza di avere un ridottissimo margine di manovra.

La questione, come in tutti i casi che riguardano la democrazia, è sospesa tra formalità e rapporti personali. Meloni non può parlare né men che meno negoziare per l’Europa, dunque non potrà fare altro che ribadire la proposta degli zero dazi e l’impegno europeo per un incremento nell’acquisto di armi e gas. Secondariamente, sul tavolo ci saranno anche i capitoli che riguardano la Cina, contro cui si sta scatenando l’aggressività americana, e l’Ucraina, dove il sostegno in favore di Kiev di Trump è sempre più vacillante.

La pressione

Difficile, però, che la risposta di Trump sul fronte puramente economico possa cambiare nel giro di pochi giorni. Per questo subentrano i rapporti personali positivi, su cui Meloni punterebbe a far leva come già fatto nel caso della liberazione della giornalista Cecilia Sala, forte del fatto di essere stata l’unica tra i presidenti europei ad andare alla sua cerimonia di insediamento. Difficile che anche questo basti, considerando l’anima da negoziatore senza scrupoli del presidente.

Il risultato, dunque, rischia di essere un nulla di fatto sostanziale, alleviato, forse, solo da una pubblica attestazione di stima. Se così fosse, il suo primo test come “pontiera” tra Ursula von der Leyen e Trump dovrebbe considerarsi fallito, come viene rilevato dall’autorevole quotidiano tedesco Die Zeit.

Meloni è consapevole che su di lei siano puntati gli sguardi scettici sia della Germania sia della Francia, con il presidente Emmanuel Macron che ha sostenuto la linea esattamente opposta a quella italiana, invocando una reazione europea decisa e coordinata contro i dazi americani.

Anche per questo, la premier ha stretto un rapporto privilegiato – almeno in questa fase – con von der Leyen. Le linee telefoniche tra le due si sono attivate più volte nel corso degli ultimi giorni e la presidente della Commissione Ue ha parlato positivamente della visita italiana alla Casa Bianca, utile a facilitare il dialogo, sottolineandone però lo stretto «coordinamento» con Bruxelles.

Come sua consuetudine, quando i dossier delicati sono difficilmente controllabili, la linea di Meloni, prima della partenza, è apparsa quella di un silenzio che ridimensioni anticipatamente le ambizioni. Come traspare dalle dichiarazioni della maggioranza, infatti, si tratterà di «sfruttare l’opportunità» ha detto il capogruppo Galeazzo Bignami, ma «con la consapevolezza delle difficoltà», ha aggiunto l’europarlamentare Carlo Fidanza e «a dimostrazione della caratura dell’Italia», ha chiosato deputata Augusta Montaruli. Insomma, già solo il fatto di essere arrivata allo Studio ovale è di per sé un buon successo. Nel momento di difficoltà, del resto, torna utile sottolineare il dato di fatto che ogni negoziazione spetti all’Ue.

Inoltre, già il giorno dopo il suo ritorno dagli Usa, viene fatto notare che Meloni incontrerà a Roma il vicepresidente americano J.D. Vance in visita nel nostro paese. Insomma: il dialogo non si fermerà a Washington.

La sintonia

Se un risultato già traspare da questa fase così concitata, tuttavia, è il ritorno di feeling tra la premier italiana e l’Unione europea. Forzato forse per quanto riguarda le velleità internazionali di Meloni, sincero invece sul fronte dei migranti. Il dossier, infatti, continua a pesare sul governo dopo lo stop all’utilizzo dei centri in Albania, costati già 62 milioni di euro e vera scommessa del governo oggi al centro di una diatriba giuridica. La Commissione europea ha presentato la lista Ue dei paesi sicuri di origine dei migranti che comprende, tra gli altri, Bangladesh, Egitto e Tunisia.

Esattamente i paesi di provenienza dei migranti portati prima nei centri albanesi e poi riportati in Italia su disposizione del tribunale di Roma. «Accolgo con grande soddisfazione la proposta», ha detto Meloni in una nota su una questione considerata talmente rilevante da far sospendere il silenzio pre-Washington. La proposta prevede anche di anticipare l’entrata in vigore di alcune componenti del Patto migrazione e asilo che «consentono di attivare le procedure accelerate di frontiera ai migranti che arrivano da determinate nazioni, come previsto dal protocollo Italia-Albania».

In sintesi, «un’ulteriore conferma della bontà della direzione tracciata dal governo italiano», è stato il commento della premier, che si considera apripista europea nella gestione del fenomeno migratorio. Se la proposta della Commissione venisse approvata, con tutta probabilità si sbloccherebbe anche l’utilizzo dei centri costruiti in Albania, anche se i tribunali italiani sono ancora in attesa della sentenza della Corte di giustizia Ue.

