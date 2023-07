La fame di potere del governo complica il cammino dell’Agenzia italiana del farmaco, che naviga a vista da mesi, creando singolari casi di pressappochismo tra commissioni prima soppresse e poi tenute in piedi tramite proroga. La destra voleva prendersi l’Aifa, per evitare vicende come la pronuncia sulla gratuità della pillola contraccettiva, ma ora l’ha lasciata tra color che son sospesi. Sono trascorsi otto mesi da quando l’esecutivo ha previsto il cambio di governance dell’agenzia, che tra le varie funzioni vigila anche sull’immissione in mercato dei medicinali. Tutto è rimasto fermo.

La riforma fu infilata nel decreto Calabria, varato a novembre, con i crismi dell’urgenza. Ancora oggi non è stato predisposto l’ultimo passaggio, quello decisivo: il decreto del ministero della Salute, guidato da Orazio Schillaci, per definire il perimetro dei nuovi vertici. Il presidente resta Giorgio Palù, diventato rappresentante legale dell’agenzia, affiancato da Anna Rosa Marra, in qualità di sostituita del direttore generale, avendo preso il posto di Nicola Magrini. Ma Marra opera in regime provvisorio, occupando una casella che non dovrebbe esistere più.

La mossa fu il preludio al benservito rifilato al direttore Magrini, colpito dallo spoils system qualche settimana dopo. Nel provvedimento era previsto un cambio degli organismi dirigenziali con la cancellazione della figura del dg e la necessità di indicare il direttore amministrativo e il direttore tecnico-scientifico. Le due figure sono state istituite nel 2019 dall’allora ministra Giulia Grillo, ma non sono mai state effettivamente in carica. Schillaci sarebbe poi chiamato a disciplinare «le modalità di nomina e le funzioni del presidente».

Soppressioni e proroghe

Per capire il livello di caos che vige sul piano governativo c’è la questione della commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del comitato prezzi e rimborso (Cpr): dopo essere scaduti a ottobre, sono stati prorogati fino al 28 febbraio. Ma con la prospettiva della soppressione dall’1 marzo per consentire la costituzione di un organismo unico che avrebbe assunto la denominazione di commissione scientifica ed economica del farmaco. La motivazione era quella di ridurre i tempi per l’autorizzazione dei farmaci, già approvati dell’agenzia europea Ema, tagliando allo stesso tempo il numero di componenti degli organismi, da venti a dieci. Il ministero non riteneva soddisfacente la performance sulla tempistica di approvazione dei farmaci generici e biosimilari, che pure - come riferito dall’Aifa - era stata dimezzata.

Ma tra una lentezza e un’altra, l’esecutivo ha dovuto prevedere un’ulteriore proroga, fino al 30 giugno, durante la conversione parlamentare del Milleproroghe. Un cortocircuito: prorogare degli organismi che si puntava a cancellare con i caratteri di urgenza di un decreto. La telenovela non è finita. Nel decreto Pubblica amministrazione è stato inserito un ulteriore slittamento della soppressione. La commissione e il comitato resteranno in vigore fino all’1 ottobre. Insomma, si punta a far passare l’estate e poi si vedrà.

La denuncia del Pd

Di fronte a questo clima di incertezza, il Partito democratico ha chiesto un chiarimento. La senatrice del Pd, Ylenia Zambito, ha depositato un’interrogazione a Palazzo Madama, anche perché «nel corso di questi mesi sono state numerose le dimissioni di tecnici ed esperti esterni, a cominciare dagli oncologi nominati nel gruppo di lavoro istituito dall’agenzia sulle terapie anti-tumorali, che hanno lamentato l’impossibilità a riunirsi per fornire la collaborazione prevista», si legge nell’atto presentato al Senato. E non solo: «Altre dimissioni sembrano all’orizzonte e l’Agenzia del farmaco è, di fatto, in una situazione di totale incertezza», insistono i dem giudicando la «riforma sbagliata e dannosa».

«Hanno fatto le cose in modo frettoloso, ora sono passati otto mesi e ancora non si conosce come sarà la governance dell’Aifa. È chiaro che la fretta fosse dettata solo dalla necessità di attuare lo spoils system per arrivare al siluramento di Magrini prima possibile», dice Zambito a Domani. E la questione non è solo di organigramma. «Da quello che ho verificato l’agenzia - aggiunge la parlamentare - fa fatica a rispondere a tutte le istanze, nonostante gli sforzi di chi ogni giorno garantisce che tutto vada per il meglio. È necessario sbloccare questo stallo. Se proprio si voleva mettere le mani sui vertici della agenzie, si doveva fare diversamente. O sarebbe stato meglio non portare avanti questa riforma a colpi di decreto».

