Sergio Mattarella ritiene che si potrebbe varare un nuovo esecutivo con la stessa maggioranza. Ecco il messaggio letto al termine delle consultazioni: «L’Italia, come tutti i Paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando nuove, pericolose, offensive della pandemia, da sconfiggere con una diffusa, decisiva campagna di vaccinazione.

A questa emergenza, si aggiungono una pesante crisi sociale, con tanti nostri concittadini in grave difficoltà, e pesanti conseguenze per la nostra economia. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l’utilizzo, rapido ed efficace, delle grandi risorse, predisposte dall’Unione Europea.

Come è evidente, le tre emergenze – sanitaria, sociale, economica - richiedono immediati provvedimenti di governo.

È doveroso, quindi, dar vita - presto - a un governo, con adeguato sostegno parlamentare, per non lasciare il nostro Paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte.

Dai colloqui, svolti qui al Quirinale - in queste trentadue ore - con le forze politiche e parlamentari, è emersa la prospettiva di una maggioranza politica, composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente.

Questa disponibilità – a me manifestata nel corso delle consultazioni - va peraltro, doverosamente, verificata nella sua concreta praticabilità.

A questo scopo adotterò - con immediatezza – un’iniziativa». Ha quindi convocato il presidente della Camera Roberto Fico, a cui affiderà un mandato esplorativo per verificare la tenuta della maggioranza e decidere il nome del nuovo presidente del consiglio. Tutti i partiti di maggioranza eccetto Italia viva hanno fatto il nome di Giuseppe Conte.

© Riproduzione riservata