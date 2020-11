L’Italia vivrà presto una «campagna di vaccinazione senza precedenti». Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza, nel congresso online dei farmacisti italiani. «Ci auguriamo di iniziare sin dalla fine di gennaio». Le prime dosi saranno dedicate alle categorie più esposte: professionisti sanitari, ai più fragili, agli anziani e alle Rsa.

Non è un caso che l’argomento sia stato affrontato nel dialogo con i farmacisti. Attualmente la normativa non permette ai farmacisti di effettuare le vaccinazioni. «Ma l’anno prossimo avremo bisogno di un impegno straordinario di tutte le energie in campo. Dobbiamo aprire una riflessione, sia sui vaccini antinfluenzali sia su quelli per il Covid».

