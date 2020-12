Questo sarà un Natale diverso, anche per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Quirinale ha risposto a Domani che il presidente della Repubblica si atterrà rigorosamente alle restrizioni anti Covid-19 previste dal decreto legge emanato negli scorsi giorni, anche la sua vigilia, il Natale e il Capodanno, saranno perciò con la famiglia, come usanza comune soprattutto in Italia, ma mai tutta riunita insieme.

I tre figli, Laura, Francesco e Bernardo, staranno con il padre, ma mai alla stessa tavola. Un primo nucleo familiare verrà ricevuto per la sera della vigilia, uno per il pranzo di Natale e un altro per la sera di Capodanno. I figli hanno a loro volta figli maggiorenni, ma, anche se la lista definitiva non è stata resa ufficiale, lo staff di Mattarella ha studiato a tavolino le combinazioni per rispettare le normative.

Il menu e la messa

Il presidente riferiscono, rispetterà la tradizione della vigilia, e questa sera avrà un menu di pesce. Le cucine del Quirinale prepareranno risotto alla pescatora e frittura di pesce. Il presidente, di fervente fede cattolica, parteciperà anche alla messa di Natale il 25, che si terrà in forma riservata nella cappella del palazzo presidenziale.

Lo scorso 17 dicembre aveva scritto a papa Bergoglio in occasione dell’ottantaquattresimo compleanno del pontefice e delle festività. L’anno passato, ha riportato Mattarella nella missiva, è stato «un anno di incertezze, talvolta financo di angosciose paure, che hanno scosso nel profondo le abitudini, le consolidate sicurezze e le prospettive di futuro sulle quali innumerevoli nostri concittadini costruiscono la loro quotidianità personale e familiare». Guardando alle feste aveva aggiunto che il Natale «sarà celebrato in circostanze del tutto particolari. Pur nel disagio che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un richiamo agli aspetti più autentici ed essenziali di questa festa e del suo universale messaggio di fratellanza e di pace.» Un messaggio, ha concluso Mattarella chiamando il papa «Padre Santo», di cui «quest’anno le nostre comunità avvertono ancor più acutamente il bisogno».

L'albero di Natale del Quirinale (Foto del Quirinale)

