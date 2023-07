Toni bassi, ma nervosismo e molta stizza quando gli si chiede dei ritardi sul Pnrr. Il ministro per gli Affari europei ma soprattutto con la pesantissima delega alla realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto, ha scelto di far fare all’esecutivo un bagno di realismo.

Dai proclami sul fatto che il piano debba essere «riscritto» come aveva fatto balenare la premier Giorgia Meloni, la messa a terra è stata meno drastica: dieci proposte di modifica sui 27 obiettivi della quarta rata del Pnrr, che doveva essere richiesta entro il termine («indicativo» e non perentorio, secondo il ministro) del 30 giugno.

Nei dieci punti da modificare sono finiti gli obiettivi che riguardano in particolare la transizione ecologica (infrastrutture di ricarica elettrica, rinnovo del parco ferroviario, sperimentazione dell’idrogeno), la costruzione di asili nido e strumenti per combattere la povertà educativa del mezzogiorno, tecnologie spaziali e creazione di imprese femminili. Ma «la richiesta di finanziamento sarà per l’intera rata», ha assicurato il ministro, rispondendo indirettamente alle ipotesi di rinuncia a una quota del Pnrr e spiegando che alcune modifiche sono formali, altre rispondono a circostanze oggettive che hanno inciso sulla rendicontazione degli interventi.

Nessun definanziamento, quindi, nemmeno nel caso degli asili nido, che sembravano l’obiettivo più a rischio. «Sono intervenuti aumenti dei costi delle materie prime», che hanno «inciso sulle progettazioni», per questo la modifica «per raggiungere l’obiettivo finale impegna il governo a emanare un nuovo bando di selezione degli interventi», si legge nel documento approvato dalla cabina di regia del governo, a cui hanno partecipato tutti i ministri.

Con la quarta rata da 16 miliardi, tuttavia, il governo ha scelto un deciso cambio di metodo: quello di tentare di prevenire, invece che rimanere sulla graticola ex post come sta succedendo ora con la terza rata. L’Italia, infatti, è ancora in attesa di sapere se l’esito dei controlli dell’Ue sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla terza rata sia andato a buon fine e dunque se si possa incassare la tranche da 19 miliardi. Il ministro ha confermato che non ci sono pronostici su quando questo controllo - iniziato in gennaio - sarà concluso, dunque è più che probabile che si debba attendere settembre per incassarla in caso di esito positivo. «Erano 55 obiettivi e, a differenza delle prime due rate, alcuni erano anche di realizzazione concreta e non solo di approvazione di provvedimenti. Per questo è necessaria la verifica di aspetti di dettaglio», ha spiegato Fitto, giustificando così lo stallo.

Il cambio di metodo

Di qui il cambio di paradigma per la rata successiva. «Si tratta di un lavoro preventivo», ha specificato il ministro, «negoziamo prima, per evitare lungaggini poi». Fitto, infatti, ha convocato la cabina di regia governativa per certificare la condivisione dentro la maggioranza di tutte le modifiche, ma lo ha fatto solo dopo il via libera tecnico dell’Ue sui dieci punti, che ora verranno trasmessi perchè vengano approvati. Con buona pace del parlamento, che il governo aveva promesso di includere in ogni passaggio di modifica del Recovery fund ma che invece è finito tagliato fuori da ogni passaggio operativo e dovrà accontentarsi di un’informativa di Fitto alle camere.

Il nervosismo

Politicamente la fase è delicatissima, il nervosismo palpabile anche se la linea del governo è quella di ostentare il pieno controllo della situazione. Fitto si è affannato a definire «fake news» il fatto che la cabina di regia fosse d’emergenza, allegando alla nota stampa l’atto di convocazione datato il giorno prima. Poi ha respinto ogni domanda sui ritardi, bollandoli come «critiche generiche». In realtà, un dato numerico sui ritardi lo aveva fornito al parlamento la Corte dei conti, secondo cui fino ad ora la spesa effettiva è di 23 miliardi, pari a un tasso di realizzazione del 12 per cento delle spese complessive da ultimare entro il 2026..

Non solo: anche il fatto che la terza rata non sia ancora stata accreditata perchè i controlli europei stanno andando per le lunghe rischia di avere un impatto inevitabile sulle finanze pubbliche. Il rischio è che alcuni interventi non saranno completati entro il 2026, con il rischio di perdere per intero il contributo. Infatti, ha ammesso Fitto, «ci sono alcuni interventi che per ragioni oggettive non sono realizzabili entro giugno 2026», quindi «stiamo lavorando ad un coordinamento delle risorse, per spostare alcuni interventi su altri programmi di intervento, come i fondi di coesione che hanno il 2029 come scadenza».

Per questo le opposizioni sono tornate a chiedere che Fitto riferisca in parlamento sulla rimodulazione del Pnrr ma soprattutto sulle scadenze, visto che «il governo non risponde o minimizza», ha detto la vicecapogruppo alla Camera del Pd, Valentina Ghio. Il ministro sarà in aula il 18 luglio per la relazione semestrale e quella sarà la sede per chiarire. Per ora il dato di realtà rimane quello che la terza rata non è ancora stata ottenuta, mentre per la quarta servirà il via libera dell’Ue alle modifiche richieste.

