Il pontefice parla ai giornalisti nell’aula Paolo VI e chiede «una comunicazione disarmata e disarmante». Telefonata con Volodymyr Zelensky, che lo invita in Ucraina. E intanto lavora a un viaggio in Turchia

Mentre papa Leone XIV comincia a muovere i primi passi del suo cammino come capo della chiesa cattolica, viene subito chiamato a una serie di impegni importanti, soprattutto sulla scena internazionale. Nei giorni scorsi ha incontrato i giornalisti di tutto il mondo, che hanno seguito il conclave, nell’aula Paolo VI, dove ha rivolto un forte appello in favore della libertà di stampa a livello globale.

Di fronte ai rappresentanti dei media di ogni parte del mondo, il pontefice ha detto parole non equivocabili sulla necessità di avere una stampa libera: «Permettetemi di ribadire oggi la solidarietà della chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato e raccontato la verità, e di chiederne la liberazione. La chiesa riconosce in questi testimoni – penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita – il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere. La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle Nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa».

Parole che pesano in un contesto internazionale, sempre più dominato da forme di governo autoritarie, più o meno violente, che non ammettono un’informazione indipendente. «Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare – ha detto ancora il papa – ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra».

«Una comunicazione disarmata e disarmante – ha proseguito – ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace».

Chiese orientali

Domani, ancora nell’aula Paolo VI in Vaticano, Leone XIV riceverà i pellegrini partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali. Si tratta del 13esimo grande evento giubilare, il primo che vedrà fra i suoi protagonisti papa Leone e che richiamerà a Roma circa 5.000 fedeli e rappresentanti delle Chiese orientali cattoliche fra i quali patriarchi e metropoliti.

I partecipanti provengono da paesi di tutti i continenti. Fra di essi: Italia, Stati Uniti, Ucraina, Spagna, Etiopia, Francia, Brasile, Argentina, Messico, Canada, Pakistan, Colombia, Bangladesh, oltre che, naturalmente, da diverse realtà del Medio Oriente. Sarà, anche questo, un banco di prova interessante per vedere come il nuovo pontefice si rapporterà con componenti importanti della chiesa cattolica, seppure spesso espressione di minoranze, in particolare in paesi come l’Iraq, il Libano, la Siria, la stessa Ucraina.

Ucraina e Turchia

E, a proposito di Ucraina, si è svolta, sempre ieri, una conversazione telefonica significativa fra il leader ucraino Volodymyr Zelensky, e Leone XIV.

Ne ha dato notizia lo stesso Zelensky, il quale ha spiegato come, quella intercorsa fra i due, sia stata «la nostra prima conversazione, ma già molto calorosa e di sostanza». «Ho ringraziato Sua santità per il suo sostegno all'Ucraina – ha aggiunto il presidente ucraino – e a tutto il nostro popolo. Apprezziamo profondamente le sue parole sulla necessità di raggiungere una pace giusta e duratura per il nostro paese e di ottenere il rilascio dei prigionieri».

Quindi Zelensky ha invitato il papa a visitare l'Ucraina: «Una tale visita porterebbe un'autentica speranza a tutti i credenti e a tutto il nostro popolo. Abbiamo concordato di restare in contatto e di pianificare un incontro di persona nel prossimo futuro».

Per quanto le parole del papa sull’Ucraina, durante il Regina Coeli di domenica 11 maggio, siano state non dissimili da quelle pronunciate in tante occasioni da papa Francesco, si nota un cambiamento da parte delle autorità religiose e civili di Kiev circa le aspettative che il papa possa giocare un ruolo a loro favorevole sullo scacchiere del conflitto in corso.

Forse anche per questo, il presidente ucraino ha fatto sapere che nel colloquio col papa si è anche discusso «delle migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia. L’Ucraina conta sull’assistenza della Santa Sede per riportarli a casa dalle loro famiglie».

Infine da rilevare che, indirettamente, il papa ha confermato un suo prossimo viaggio in Turchia per celebrare i 1700 anni del Concilio di Nicea (convocato dall’imperatore Costantino nel 325).

«Lo so, lo stiamo preparando» ha risposto Leone XIV a una domanda al termine dell'incontro con i giornalisti. La visita a Nicea, l’odierna Iznik, era stata programmata da papa Francesco insieme al patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo per la fine di maggio. Obiettivo del viaggio, fra le altre cose, quello di stabilire una data comune per la Pasqua per le chiese d’Oriente e d’Occidente, senza dimenticare il valore geopolitico di una visita nelle Turchia di Erdogan in questa fase storica. Vedremo allora come Leone intende proseguire il cammino ecumenico verso oriente.

