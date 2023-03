Dopo le querele della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’arrivo dei carabinieri nella redazione di Domani, la politica inizia a muoversi per intervenire, dal punto di vista legislativo, a difesa della qualità dell’informazione. La prima risposta a questa offensiva della maggioranza e del governo contro la libertà di stampa è l’idea di rilanciare la battaglia condotta, nella scorsa legislatura, dal senatore Primo Di Nicola, eletto con il Movimento 5 stelle e poi diventato capogruppo di Impegno civico a palazzo Madama.

Intanto anche l’Agcom ha fatto sentire la propria voce. Il consiglio dell’Autorità, sotto l’impulso del commissario Antonello Giacomelli, ha accolto l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando in una nota «l’attenzione sulla necessità di intervenire per contrastare pressioni e limitazioni alla libertà della stampa» e chiedendo nuovamente «un intervento legislativo organico in materia di minacce alla professione», partendo proprio dalle liti temerarie.

Nelle prossime settimane ci saranno degli incontri con gli attori interessati, dall’ordine dei giornalisti ai rappresentanti degli editori, per dare seguito alle parole del capo dello stato. Insomma, dopo la solidarietà che in tanti ci hanno espresso in questi giorni, arrivano degli atti concreti. Perché le querele non possono diventare un bavaglio per silenziare le voci sgradite.

Liti temerarie

Sia alla Camera che al Senato il Pd si è fatto promotore di due proposte di legge. A Montecitorio la deputata Chiara Gribaudo ha annunciato l’intenzione di riprendere il ddl Di Nicola che interviene in maniera precisa sulle liti temerarie, quelle usate appunto come strumento di intimidazione. E che molto spesso vengono archiviate, proprio perché hanno come obiettivo quello di “spaventare” i giornalisti. Attualmente chiunque può querelare un cronista, indicando arbitrariamente una cifra, spesso molto alta, per il risarcimento danni.

Il testo è composto da un solo articolo che prevede una riforma semplice: in caso di rigetto della querela da parte del giudice, il querelante è tenuto a coprire le spese legali e provvedere al «pagamento di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».

Per esempio, se la richiesta di risarcimento ammonta a 100mila euro, in caso di archiviazione chi ha querelato per diffamazione dovrebbe versare almeno 50mila euro. Il provvedimento è stato inizialmente osteggiato. Con la maggioranza giallorossa che sosteneva il Conte II qualcosa si era mossa. Era arrivata l’approvazione in commissione Giustizia, prevedendo il successivo passaggio in aula. Solo che il dibattito in assemblea è stato più volte rinviato e, a fine 2020, nessuno ha più affrontato l’argomento.

Dalla Camera al Senato

«Gli ultimi eventi sono preoccupanti riguardo al livello della libertà di stampa, che è uno dei cardini della democrazia. Sembra un luogo comune, ma è un bene prezioso da difendere», dice Gribaudo. «In Italia – spiega la parlamentare dem – è necessario battersi per il miglioramento della qualità dell’informazione, che invece tende a essere sempre più svilita per molteplici fattori. Tra questi c’è l’uso intimidatorio della querela». Certo, conclude Gribaudo, «occorre garantire i diritti di tutti, compresi quelli del soggetto che ritiene di essere stato vittima di diffamazione. Credo che la presentazione di questa proposta di legge possa favorire un riequilibrio, senza abusi dall’una e dall’altra parte. La querela non può essere uno strumento di limitazione della libertà di stampa».

Si tratta di un primo passo: l’obiettivo è quello di avviare l’iter parlamentare, favorendo anche un dibattito sull’informazione in Italia. Un percorso che si annuncia difficile, visto l’ostilità della maggioranza, con FdI e Lega in testa. E mentre alla Camera c’è chi si impegna ad affrontare la questione delle liti temerarie, al Senato Andrea Martella, altro esponente del Pd, ha predisposto un ddl che punta a un intervento organico sul reato di diffamazione, facendo un po’ da contraltare all’iniziativa di FdI firmata da Alberto Balboni che prevede un sostanziale inasprimento delle pene per i giornalisti limitandosi a cancellare il carcere.

