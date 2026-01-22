Il Partito democratico è diviso sull’antisemitismo: la minoranza non firma il ddl

Delrio mantiene il suo testo, quello “riscritto” dal senatore Giorgis non ricompatta il gruppo. Per Avs, «basta la legge Mancino». L’iter inizierà il 27 gennaio, Giorno della memoria
Alla fine della giornata succede proprio quello che la leadership del Pd voleva evitare. E cioè che alla meta del deposito in commissione Affari costituzionali di un disegno di legge contro l’antisemitismo, deposito avvenuto ieri, i senatori dem arrivano divisi, proprio come erano partiti. E anche se questo ddl nasce senza futuro, perché il 27 gennaio, come testo base, verrà approvato quello della Lega combinato con quello di Italia viva – in tutto quelli depositati sono nove, relatrice sarà la