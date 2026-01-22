i tormenti dei democratici

Il Partito democratico è diviso sull’antisemitismo: la minoranza non firma il ddl

Daniela Preziosi
22 gennaio 2026 • 21:01

Delrio mantiene il suo testo, quello “riscritto” dal senatore Giorgis non ricompatta il gruppo. Per Avs, «basta la legge Mancino». L’iter inizierà il 27 gennaio, Giorno della memoria

Alla fine della giornata succede proprio quello che la leadership del Pd voleva evitare. E cioè che alla meta del deposito in commissione Affari costituzionali di un disegno di legge contro l’antisemitismo, deposito avvenuto ieri, i senatori dem arrivano divisi, proprio come erano partiti. E anche se questo ddl nasce senza futuro, perché il 27 gennaio, come testo base, verrà approvato quello della Lega combinato con quello di Italia viva – in tutto quelli depositati sono nove, relatrice sarà la

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.