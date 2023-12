L’ipotesi della pluricandidatura della leader per i colleghi uomini è un vantaggio: un traino nel ticket. Ma il rischio è che la prima segretaria donna del partito finisca per azzoppare l’elezione delle colleghe

Giuseppe Conte, per cacciarla nell’angolo, l’ha avvertita apertamente: «Io non posso dire votatemi per andare all’Europarlamento perché poi non ci andrei. Lo facciano gli altri, prendano l’1 o il 2 per cento in più. Anche questa è una questione morale». Giorgia Meloni, per attirarla in una trappola della sfida diretta, ha fatto circolare una voce: «Se non si candiderà dirò che non ha avuto il coraggio di affrontarmi».

Sono le due corna del dilemma che Elly Schlein vuole rimandare a marzo, ma che finirà per dover sciogliere prima: candidarsi o no alle europee? Il tempo stringe, anche solo per preparare la comunicazione, la contro-narrazione all’una o all’altra scelta. Se decide per il sì dovrà affrontare la questione molesta: se pluricandidarsi, ovvero candidarsi capolista nelle cinque circoscrizioni.

Con una controindicazione: rischiare di penalizzare la presenza delle donne nella prossima delegazione Pd a Bruxelles. Il rischio è una certezza per “tutte” ma non per “tutti”. Ed è una questione che non può essere presa sottogamba dalla prima segretaria del Pd.

La guerra dei sessi

Prima avvertenza: la notizia di una guerra dei sessi nel Pd sarebbe fortemente esagerata. Eppure una non sottile differenza di opinioni si raccoglie, ed è una differenza segnata dal genere. Uomini per il sì, donne per l’«avrei preferito di no», con qualche eccezione da entrambe le parti.

Del resto gli uomini che si troverebbero in ticket con la segretaria ai vertici delle liste (alle europee si possono esprimere tre preferenze ma in genere se ne esprimono due) sarebbero avvantaggiati dal “traino”, spinta non disprezzabile anche per i big sulla rampa di lancio e destinati a raccogliere molti voti, com’è il caso dei sindaci Dario Nardella e Antonio Decaro.

Diverso il caso di Stefano Bonaccini, il presidente del partito: il patto di collaborazione con la segretaria è tuttora in vigore, sarà difficile non farlo correre da capolista. E di Nicola Zingaretti, ma per un’altra ragione: in molti credono che se non fosse schierato capolista non si candiderebbe.

Seconda avvertenza. In questi giorni di festa il governo è rimasto incartato sul Mes. Il Pd attacca, dunque non è gradito perdersi nei meandri di un tema interno. E spinoso. I signori ragionano, ma off. Le signore che rispondono, non tutte, sono le più coraggiose, e le meno allineate alle filiere di partito.

Una questione politica

Come Alessia Rotta, veronese, ex parlamentare, oggi consigliera comunale ma anche papabile candidata alle europee: «È un tema politico, non personale, il Pd non è un partito personale. E io sono ragionevole e non manichea. Penso questo: la segretaria si è dichiarata femminista, e già questo ha le sue conseguenze. Ed è la prima segretaria del Pd, altra cosa che ha un valore simbolico chiaro. Dunque credo che Schlein dovrà cercare un equilibrio fra vari fatti: da una parte misurare la sua forza di segretaria, dall’altra valutare che siamo un partito plurale, democratico, che valorizza le donne: tutte le donne».

Un equilibrio che va cercato ma senza fretta, secondo la senatrice Valeria Valente: «Al momento mi sembra più una narrazione giornalistica che un’ipotesi realmente in campo. In ogni caso si tratterà di una decisione che il Pd prenderà nei tempi e soprattutto nei luoghi giusti. Sarà di certo frutto di una decisione corale e di una riflessione condivisa».

Nel merito: «Il protagonismo diretto della segretaria nazionale alle europee porterebbe di certo un valore aggiunto per tutto il Pd, per il suo profilo internazionale, per le sue competenze e la sua esperienza. In un quadro, peraltro, nel quale il nostro principale obiettivo è lavorare tutti insieme per vincere e al meglio, visto che nella prossima tornata elettorale è in gioco non il futuro del Pd ma quello dell’Italia e dell’Europa stessa».

Però c’è un però: «Valuterei con l’attenzione necessaria l’ipotesi di pluricandidature della segretaria come capolista in tutte o in buona parte delle circoscrizioni. L’effetto rischierebbe di essere, malgrado le intenzioni, avvantaggiare seppur indirettamente gli uomini e penalizzare in maniera rilevante tutte le donne in lista. Un eventuale effetto rispetto al quale, mi sento di affermare, la stessa Schlein come prima segretaria donna non potrebbe essere indifferente. E che sono certa farà di tutto per scongiurare».

«Con lei più donne al voto»

Non vede invece il pericolo Annamaria Furlan, ex segretaria Cisl: «La tornata delle europee è importantissima. Abbiamo assolutamente bisogno che venga confermata un’idea di Europa sociale. E non c’è dubbio che il nome di Elly sulle schede elettorali attirerebbe moltissimo consenso. Con tre preferenze, non credo che questo debba necessariamente significare che entrano meno donne: bisogna vedere le scelte che si fanno, e la campagna elettorale che si fa. Anche perché l’Europa ha bisogno di tante donne nelle istituzioni.

Le valutazioni tecniche le farà la segretaria e il gruppo dirigente. Ma se la domanda è “Elly Schlein porterebbe tanti voti al Pd e all’idea di un’Europa sociale” la risposta è sì, soprattutto fra giovani e donne che si accosterebbero al voto in modo più convinto».

Ma la domanda non è se Schlein porterebbe più voti al Pd, la risposta sembra scontata. «La sua candidatura può dare una spinta alla lista», dice Alessia Morani, altra papabile candidata al centro, «alcuni amici sondaggisti mi dicono che può valere un punto in più. Quindi da un punto di vista meramente elettorale un pensiero ci si può fare. Però è anche vero che nel Pd nessun segretario l’ha mai fatto: non rientra nella nostra cultura politica, nella nostra idea di leadership collettiva».

Poi c’è l’impatto sull’elezione di altre donne: «Non siamo uscite bene dalle politiche, e non credo che la prima segretaria donna possa pensare di penalizzare in qualche modo le donne con una pluri-candidatura sua. Può avere un senso che lei scelga una circoscrizione o due».

Si ragiona sul 20 per cento

Insomma la “sorellanza” si enuncia solo se si pratica. Va bene: ma se dall’altra parte Giorgia Meloni si presentasse ovunque? C’è da valutare vantaggi e svantaggi: il vantaggio è la polarizzazione fra le due leader, lo svantaggio è che se poi la premier prende con un tot di preferenze e la segretaria ne prende molte meno? La corsa delle donne è già complicata in sé: alla scorsa tornata europea, la circoscrizione centro ha eletto un sola donna su quattro, Simona Bonafé: il Pd si può permettere di eleggere solo uomini da una circoscrizione?

Rompicapo complicato assai. C’è chi ricorda che neanche Matteo Renzi si è pluricandidato: anzi ha candidato cinque donne capolista. Come se ne esce? Ci viene in soccorso un dirigente esperto di numeri. Preferisce non comparire e non schierarsi, ma offre un ragionamento: «Le opzioni sono due: o Elly si candida ovunque come farà Meloni, dunque polarizza lo scontro; o non si candida, come farà Conte. L’ipotesi a metà, cioè si candida in due circoscrizioni o tre, non ha senso, né elettorale né politico».

Ma attenzione: il tema non è solo di sfida esterna al Pd, Meloni o Conte: «Se Schlein capisce che la partita è su di lei, sarà costretta a candidarsi. Mi spiego: se si convince che qualcuno nel Pd vuole metterla in discussione, dovrà giocarsi il tutto per tutto. Su sé stessa». La questione delle altre elette invece per il nostro interlocutore non è così essenziale: «È un rischio sopravvalutato. Perché se il seggio di Schlein non scatta perché lei rimane nel parlamento nazionale, scatta il primo dei non eletti, ovunque. Dunque quattro eletti per circoscrizione, una donna ci sarà sempre».

Obiezione: una, appunto, una su quattro, e se il Pd prende almeno il 20 per cento: «Ma questo dipende dalle preferenze. Con meno del 20 per cento scattano tre seggi. In questo caso sì, le donne in genere sarebbero più a rischio. Ma se il Pd prendesse il 17 o 18 sarebbe un’altra storia. In questo caso verrebbe giù tutto. Ma sono certo che il 20 per cento lo superiamo».

© Riproduzione riservata