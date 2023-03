La Lega ha presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto sul Pnrr che prevede una proroga per il collocamento fuori ruolo dei magistrati fino al 31 dicembre 2026.

Proroga per fuori ruolo e aspettative

A presentarlo sono stati i senatori Claudio Borghi, Elena Murelli e Marco Dreosto. La proposta, dichiarata ammissibile, prevede che «i provvedimenti di fuori ruolo, gli accordi di assegnazione temporanea nonché i provvedimenti di aspettativa» possano essere prorogati. La premessa lega le proroghe alla esecuzione del Piano di ripresa e resilienza.

L’emendamento, secondo il parlamentare di Azione Enrico Costa, è un modo per allargare le maglie che permettono le porte girevoli tra magistratura e politica.

«Le urgenze del Pnrr», ha detto Costa, sarebbero utilizzate come pretesti anche per derogare al limite decennale per i magistrati fuori ruolo».

