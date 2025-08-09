Per raggiungere l’obiettivo che pareva impossibile di impastare uno schieramento alternativo alla destra nelle regioni al voto Elly Schlein sta pagando un prezzo molto alto. Una nuova legge elettorale rischia però di riportare indietro le lancette dell’orologio. In un tempo in cui il primo nemico da sconfiggere è la disillusione degli italiani

Tre anni fa, con un’intervista su Rai3 a Lucia Annunziata, Carlo Calenda rigettò il patto elettorale con il Pd di Enrico Letta e con Avs, cinque giorni dopo averlo sottoscritto. Fu l’atto finale del suicidio collettivo dell’estate 2022 che ha consegnato la maggioranza parlamentare a Giorgia Meloni (non la maggioranza degli elettori).

Alle elezioni del 25 settembre si presentò una sola squadra in corsa per il governo, la destra guidata dall’attuale premier. L’altra squadra scese in campo dimezzata, o trimezzata.

Punto di partenza

Il Pd si bloccò a un misero 19 per cento, il Movimento 5 Stelle prese il 15,4, il Terzo Polo l’8. Alle successive elezioni regionali, in Lazio e in Lombardia, gli oppositori di Meloni si presentarono di nuovo in ordine sparso. Il risultato fu un cappotto a vantaggio della destra: venti punti di distacco.

Il Pd sembrava avviato al malinconico destino dei socialisti francesi: spartiti tra i centristi di Macron e i massimalisti di Melenchon. Si votò il 12-13 febbraio 2023. Elly Schlein fu eletta a sorpresa segretaria dieci giorni dopo.

Nessuna analisi onesta può prescindere da questo punto di partenza, per parlare di quanto accade in questi giorni. Per raggiungere l’obiettivo che pareva impossibile di impastare uno schieramento alternativo alla destra nelle regioni al voto Schlein sta pagando un prezzo molto alto, a cominciare dalla trattativa in Campania con Vincenzo De Luca, che ha scatenato i maldipancia interni e l’indignazione di intellettuali come Isaia Sales e Aldo Schiavone, e gli attacchi sui presunti cedimenti a M5s.

Eppure due anni fa Schlein fu eletta per evitare l’estinzione del Pd e per ricostruire una alternativa alla destra. Oggi il Pd è il cardine di una coalizione che si presenta da nord a sud e che va da Conte a Renzi. È il risultato minimo, quello che nell’estate 2022 non c’era. Tutto il resto è da fare. Anche perché in vista del 2027 la destra può estrarre l’arma da fine del mondo per riportare le lancette indietro al 2022. Una nuova legge elettorale proporzionale, con indicazione del premier, che spezzerebbe il fragile filo tessuto fin qui.

Ogni partito tornerebbe a correre da solo, senza essere costretto a trovare candidati comuni nei collegi uninominali. E soprattutto per la candidatura a premier la destra ha una leader indiscussa, Giorgia Meloni, il centrosinistra passerebbe due anni a dilaniarsi.

Due opzioni

In fondo, gli schemi per scegliere il candidato sono solo due. O lo fa il leader del principale partito della coalizione. Oppure si ricorre a un papa straniero.

La prima ipotesi trova ostacoli anche nel Pd, nonostante il partito sia stato storicamente costruito all’americana, quasi un comitato elettorale del segretario-candidato premier (lo ha fatto notare ieri su Domani Franco Monaco: strano che gli avversari di Schlein se ne accorgano solo ora).

Il secondo schema, trovare un federatore esterno ai partiti, come sarebbero i sindaci di Napoli Gaetano Manfredi e di Genova Silvia Salis, già eccita fantasie e ambizioni. Ma un cambio di cavallo improvvisato consegnerebbe a Meloni una campagna elettorale sul velluto, la certificazione che la coalizione alternativa non ha trovato tra i suoi leader un nome in grado di confrontarsi con lei.

Per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte non è un problema: la proporzionale gli andrebbe benissimo. E quanto al candidato premier, lui è la prova vivente che è un problema relativo. Nel 2018 Luigi Di Maio capo di M5s conquistò il 32 per cento, ma a Palazzo Chigi diventò uno sconosciuto, un ambizioso avvocato dello studio di Guido Alpa, lui.

Per ora sono questioni di Palazzo. Non si vede nella società italiana qualcosa di simile al vento populista che tra il 2013 e il 2018 ha portato il Movimento 5 Stelle a conquistare il primato elettorale in nome del vaffa a tutti i politici (ma anche il sindaco di Firenze Matteo Renzi a scalare il Pd e il governo con la rottamazione). E neppure il vento sovranista che dieci anni fa ha spinto il trumpismo in America, la Brexit in Europa, il salvinismo, poi divorato dal melonismo, in Italia.

Oggi il sentimento è quello descritto da Michele Serra l’8 agosto su Repubblica, lo spavento del presente, la scomparsa dei punti di riferimento. Può assomigliare a un aristocratico rifugio nel proprio giardino, per chi ne ha uno. Per tutti gli altri significa restare soli con il proprio dramma, la propria solitudine.

Con una destra già al potere che ha dalla sua il vento internazionale e che usa i rapporti di forza per isolare e delegittimare le istituzioni di controllo, come la magistratura e la stampa, a chi si batte per il cambiamento spetta vincere prima di tutto contro il nemico più insidioso. Il disincanto.

