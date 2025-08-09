Per raggiungere l’obiettivo che pareva impossibile di impastare uno schieramento alternativo alla destra nelle regioni al voto Elly Schlein sta pagando un prezzo molto alto. Una nuova legge elettorale rischia però di riportare indietro le lancette dell’orologio. In un tempo in cui il primo nemico da sconfiggere è la disillusione degli italiani
Il primo nemico da sconfiggere è il disincanto
09 agosto 2025 • 19:24
