L’apocalisse. Così, appena qualche settimana fa, era stato raccontato il violento nubifragio che si era abbattuto su Milano, provocando allagamenti in varie aree della città e dell’hinterland. E appena tornato il sole è partita la solita conta dei danni, che ha reso ancora più stringente un obiettivo di medio termine: un quadro organico di interventi contro la tragica eventualità di ritrovarsi sott’acqua, mettendo in conto investimenti ad hoc per mitigare il dissesto idrogeologico. Insomma, è stata esplicitata la necessità di messa in sicurezza dei territori più a rischio. E perciò sembra un’ulteriore beffa la notizia che il progetto “Milano città spugna” possa finire nel gorgo della revisione del Pnrr messa nero su bianco dal ministro Raffaele Fitto.

Terreno drenante

Il programma era stato infatti ideato per favorire il drenaggio del terreno con l’installazione di una pavimentazione capace di assorbire anche la pioggia più violenta, garantendo una riqualificazione in ottica green di vaste zone. Lo spunto è stato preso dagli studi su un paesaggio «caratterizzato da una bassa densità di boschi e di vegetazione naturale (pari a poco più dell’8 per cento del territorio), prevalentemente concentrati lungo i corsi d’acqua e le aree ricadenti lungo la valle del Ticino», specifica la relazione di presentazione. In sintesi: «Il territorio della città metropolitana di Milano è interessato da aree allagabili, poste nell’intorno delle principali aste fluviali, che presentano classi di pericolosità anche elevate e classi di rischio generalmente medio» e di conseguenza richiede interventi mirati e straordinari.

E cosa c’è di meglio se non attingere al plafond del Pnrr? In fase di programmazione, sono stati stanziati 50 milioni di euro. Sembrava tutto pronto per partire, la rimodulazione di Fitto ha cambiato le carte in tavola. Certo, c’è la promessa di garantire i finanziamenti da altri capitoli. Fatto sta che sono in bilico le risorse previste da Next generation Eu per l’intervento sulle aree limitrofe alla città meneghina, dai comuni più grandi, Rho, Cologno Monzese, Legnano ai più piccoli Assago, Buscate e Turbigo.

Leghisti beffati

Non manca un caso politico aggiuntivo, che provoca qualche malumore tra i dirigenti leghisti dei territori: la rimodulazione del Piano di Fitto è lineare, colpisce tutte le amministrazioni, indipendentemente dal colore politico. E sarà complicato spiegarlo agli elettori di quelle città. L’emblema è il comune di Sesto San Giovanni, 81mila abitanti, l’ex Stalingrado d’Italia oggi amministrata da Roberto Di Stefano, sindaco rieletto nel 2022 con magno gaudio della destra. Il primo cittadino è un ex esponente di Forza Italia passato nel 2020 alla Lega con tanto di annuncio a effetto nel corso di un comizio alla presenza di Matteo Salvini. «La Lega è il partito che più di tutti sa ascoltare i cittadini, comprendere le loro esigenze e offrire soluzioni pratiche e concrete, così come stiamo facendo a Sesto», diceva annunciando l’adesione al partito salviniano. La soddisfazione di Di Stefano è stata debordante di fronte alla seconda vittoria. E ha fatto brindare i partiti sul piano nazionale: la sconfitta della sinistra in un suo ex feudo non era stata un episodio fortuito. Il fortino è stato prima espugnato e poi confermato.

Lo spostamento politico è un dato acquisto, lanciando Di Stefano verso un radioso futuro politico. Per qualcuno è destinato ad approdare in parlamento, rigorosamente al termine del mandato da sindaco. Eppure i buoni uffici con la maggioranza non hanno salvato Sesto San Giovanni dalla scure. I cantieri in programma erano sei per un investimento di 2 milioni e 200mila euro. Il timing, nel solco del rispetto delle scadenza del Recovery Plan, prevedeva la fine di alcuni lavori già dal 2024, come la disconnessione di via Casiraghi e via Monte Grappa, altri invece sono stati programmati fino al 2026, come gli interventi sull’area interna al perimetro del parco regionale parco nord. Toccherà trovare i fondi in altro modo, ma il rispetto della tempistica non è più vincolante. Una vicenda simile a quello di Cinisello Balsamo, guidata dal sindaco leghista Giacomo Giovanni Ghilardi. Nel caso specifico ci sarebbe un solo maxi cantiere per la realizzazione della nuova area multisport, collocata in Via Turoldo, con una spesa totale di poco superiore a un milione e 400mila euro. Un’altra giunta di centrodestra tradita.

Spugna gettata

Ma di cosa prevede Milano Città spugna? I documenti ufficiali spiegano che consiste nella «riqualificazione ecosistemica del territorio attraverso la permeabilizzazione del suolo» garantendo la gestione delle acque piovane. Gli interventi sono stati studiati con il principio “nature based”, principi naturali, in grado di ripristinare un meccanismo a impatto zero sull’ambiente. «L’obiettivo è assorbire e immagazzinare localmente l’acqua piovana localmente invece di incanalarla e drenarla in fognatura. Questa operazione comporta un vantaggio di riconversione del territorio nel senso climatico, ambientale e idraulico oltre che sociale, naturalistico e economico», spiega il dossier di accompagnamento del progetto, rientrante tra quelli indicati nei Piani urbani integrati del Recovery plan. La “sponge city” era la quintessenza della logica del Pnnr: lavori in ottica green per individuare strumenti anti dissesto ideologico, limitando il pericolo di allagamenti.

La questione è ampia. I numeri complessivi aiutano, infatti, a capire la portata dell’opera: sono 814.127 i cittadini che, in vario modo, sarebbero beneficiari dei 90 lavori, inseriti nel programma, che prevedono una riqualificazione di un’area pari a 530mila metri quadrati. Tra i tanti, il comune di Rho era quello con un maggior numero di interventi, undici per l’esattezza programmati, e la previsione di stanziamento totale di poco superiore a 11 milioni di euro. Le risorse avrebbero garantito numerosi interventi per la sistemazione della pavimentazione drenante. E insieme a quelli di Rho frenano i cantieri i 7 di Cologno Monzese, i 6 di Assago e Opera.



