Nello stand di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma, è ricomparso un volto molto noto: Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, è improvvisamente entrato al convegno in corso sulla giustizia.

La sua presenza era assolutamente inattesa. l giornalista Mediaset è entrato in sala due volte per poi uscire da dietro il palco, passando lateralmente ma suscitando l’attenzione di tutta la sala gremita di gente per ascoltare il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

A nessuno è sfuggita la sua presenza e Giambruno, seguito da una fila di giornalisti pronti a chiedergli una battuta, ha incrociato anche la sorella della premier, Arianna Meloni.

Il dibattito – il più applaudito è il sottosegretario Andrea Delmastro, a cui è stato anche tributato dai giovani volontari il coro da stadio “Delmastro uno di noi” – non si è interrotto ma la sua presenza non è passata inosservata.

