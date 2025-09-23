Il triste show della destra in onore di Kirk. L’attivista trascinato negli anni di piombo

Cerimonia surreale alla Camera per l’influencer Maga. Pochi gli esponenti del governo presenti, mentre l’aula semivuota regala uno scontro fiacco tra maggioranza e opposizione che si rimpallano le accuse. In Transatlantico il ministro Ciriano coglie l’occasione per attaccare Saviano e Odifreddi
«Siamo solidali con le forze dell’ordine che rischiano la pelle guadagnando solo un due milioni al mese». Ci voleva l’uscita di Roberto Bagnasco, forzista ligure, a vivacizzare l’Aula semivuota e svagata della Camera, convocata per ricordare Charlie Kirk, l’attivista Maga ucciso il 10 settembre in Arizona. Il governo si conta a malapena: il ministro ai Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la sottosegretaria Matilde Siracusano e la ministra alla Famiglia Eugenia Roccella, distratti più che pa