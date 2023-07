«La maggioranza pensa che la discussione sul salario minimo non vada fatta e vada chiusa al più presto. Noi li abbiamo inchiodati in commissione per tre giorni e rinviato questa decisione, che pensavano di chiudere in mezz’ora. Domani sera (martedì sera, ndr) avremo la prova se vogliono davvero aprire una discussione o se era solo una finzione».

Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera, spiega così la linea del Piave delle opposizioni, tutte tranne Iv, sulla (presunta) apertura di dialogo offerta da Giorgia Meloni nel weekend. La riunione ieri pomeriggio è durata poco, le minoranze a prima vista sono compatte: Pd, M5s, Avs, Azione e +Europa sono pronte al dialogo purché la maggioranza ritiri l’emendamento soppressivo della loro proposta di legge, e non pretenda di rinviare la discussione a settembre.

Il Pd di Elly Schlein ha fatto arrivare un messaggio alla premier: siamo pronti a discuterne anche a Ferragosto. La legge intanto arriverà in aula giovedì 27 luglio, un giorno in anticipo rispetto alla tabella di marcia fin qui comunicata.

Dunque stasera la commissione si riunirà alla fine dei lavori d’aula, e stando alle dichiarazioni si aprirà con i due eserciti ancora posizionati nelle rispettive trincee. Il Pd vuole capitalizzare il fatto che Meloni non vuole più intestarsi la bocciatura secca del salario minimo. «Per la prima volta dall’inizio della legislatura la destra è in affanno», secondo Scotto, «da un lato ha trovato un’opposizione coesa su un tema di forte impatto sociale, dall’altro ha sottovalutato l’emergenza salariale. Non c’è una famiglia in Italia dove il lavoro povero, sottopagato e sfruttato non sia presente. Non lo dicono solo i sondaggi, basta andare in un bar o in una piazza».

A gonfiare le vele dell’opposizione c’è naturalmente anche il voto di Madrid. A dispetto dei pronostici, il presidente socialista Pedro Sánchez, ispirazione del Pd di Schlein, va forte. «La Spagna ci dice che una sinistra che imbraccia la questione sociale ha un recupero elettorale importante», ragiona ancora Scotto, «la Spagna ha dato lezioni a tutti sulla lotta alla precarietà e sui salari alti, coinvolgendo le parti sociali su un principio preciso: i contratti a termine devono costare di più di quelli a tempo indeterminato. Invece Meloni, con il decreto Lavoro, ha liberalizzato i contratti a termine e allargato i voucher». Conclusione: «Ritirino il soppressivo e si vada in aula senza lo sfregio di una cancellazione di una proposta dall’opposizione. Non è mai accaduto, e non è solo una questione di bon ton: è un fatto democratico».

Nel pomeriggio di lunedì Schlein e Giuseppe Conte si sono scambiati messaggi su WhatsApp. Si sono confermati reciprocamente che da questa linea non si scantona. Anche Conte vuole portare a casa il suo dividendo di protagonismo: «Ricordo che a inizio legislatura ho presentato la proposta M5s a mia prima firma, ci stiamo confrontando da mesi in commissione lavoro: il rinvio a settembre a che serve? Lo vogliono o non lo vogliono il salario minimo? Che cosa devono studiare? Se ci sono proposte concrete dialoghiamo». La destra ammette di non avere ancora una proposta nero su bianco da opporre al salario. Arriverà a settembre, quando al governo servirà una risposta agli scioperi che già i sindacati hanno annunciato.

Non va bene, per Scotto: «La destra che dice che non ha avuto il tempo di ragionare? Difficile crederci. Il parlamento si è già espresso il 30 novembre bocciando le proposte dell’opposizione, compresa la nostra mozione a prima firma Orlando. Nel frattempo in commissione se ne è discusso per quattro mesi, con audizioni che hanno coinvolto sindacati e organizzazioni datoriali, mondo dell’Accademia e grandi agenzie pubbliche, dall’Inps all’Istat. Nessuno può dire: non abbiamo avuto tempo. La verità è che sono contrari al salario minimo per legge».

Eppur si muove

Eppure qualcosa si muove. Qualche contatto fra maggioranza e opposizione c’è stato, in parallelo alle dichiarazioni di guerra. Lunedì a destra si lavorava attorno a un’ipotesi di tregua: Meloni ha fatto recapitare ai suoi emissari la possibilità di arrivare alla discussione generale della pdl senza precipitare in un voto.

Poi la prossima settimana potrebbe esserci un incontro con le opposizioni. L’ipotesi è win win: il centrosinistra costringe la maggioranza a fermare la tagliola sul suo testo, la destra compra tempo e non si intesta un no impopolare.

Ma è chiaro che Pd e M5s chiedono che sia formalizzato non il «congelamento» ma il «fatto politico» del ritiro dell’emendamento soppressivo che pende ancora in commissione. I centristi di Azione sono più possibilisti. A Domani lo lascia intravedere Carlo Calenda, a cui si deve l’appello al dialogo, raccolto da Meloni: «Spero che domani (martedì, ndr) la maggioranza non stronchi sul nascere ogni ipotesi di discussione sul salario minimo. La cosa più giusta è rimandare ogni iniziativa, discussione generale a parte, dopo l’incontro con il governo che io spero sia prima della pausa estiva».

Minuetto FdI-Lega

Ma la partita è doppia sia all’interno della maggioranza che fra le opposizioni. Sul salario minimo si consuma infatti l’ennesima competizione fra Fratelli d’Italia e Lega. Finché FdI è rimasta ferma sulle posizioni del presidente di commissione, Walter Rizzetto (e cioè che si sopprima la legge già in commissione), la Lega ha fatto qualche gesto di apertura, se non proprio sul salario almeno sul tema del sostegno ai salari.

Segnali che sono arrivati proprio dal sottosegretario leghista Claudio Durigon che a lungo è stato mandato in tv a fare a spallate con gli esponenti delle opposizioni. A questo punto Fdi è stata costretta a fare qualche passo verso le minoranze. Piantati al semaforo rosso invece i moderati: «Il salario minimo è fumo negli occhi dei lavoratori», secondo Maurizio Lupi. E anche Forza Italia, che resta inchiodata al giudizio di «provvedimento sovietico» del segretario Antonio Tajani. «Il salario minimo c’è negli Usa e nel 2015 in Germania è stato introdotto da quella pericolosa bolscevica di Angela Merkel», gli ricorda l’ex ministro del lavoro Andrea Orlando.

