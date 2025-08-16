Giorgia Meloni è la prima tra i leader europei a commentare l’incontro tra Trump e Putin. Parla di «spiragli di pace», un messaggio breve, prudente, quasi anodino. Sa già che di lì a poco uscirà il comunicato ufficiale, firmato con i leader europei che nega ogni illusione: nessun arretramento sulle sanzioni, nessun veto a Kiev, confini intangibili. Ma sui social il comunicato, stringato rispetto a quello originale, si posa su un altro registro: «Si apre finalmente uno spiraglio per discutere di pace in Ucraina. L’Italia sta facendo la sua parte insieme ai suoi alleati occidentali».

Da sola, sui social, la premier riconosce l’impegno di Trump, in gruppo, con gli altri leader, ribadisce la linea dura europea. Una postura: non irritare Washington, non perdere Bruxelles. Una diplomazia di facciata, che sembra più sopravvivenza politica che visione strategica. C’è spazio anche per la rivendicazione: «Il presidente Trump ha ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all’articolo 5 della Nato. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Usa compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa».

Gli alleati di governo

A fargli eco il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che dopo avere offerto la disponibilità di Roma quale sede del possibile trilaterale, aggiunge: «È importante che la proposta italiana, quella dell'art.5 bis modello Nato per l'Ucraina, sia diventata argomento all'ordine del giorno».

Il vertice di Alaska non ha portato alcuna pace né un “cessate il fuoco”, cioè quanto auspicato dagli alleati dell’Ue come precondizione per trattare con Mosca. La distanza fra Trump e l’Europa è chiara. Meloni lo sa e lo nasconde dietro un lessico morbido. L’equilibrio regge, ma la corda è sempre più tesa. Chi ha le mani libere è invece il vice-premier Matteo Salvini, aspirante portavoce di Trump in Italia: «Ogni passo in avanti verso la pace, come quello di ieri, è una buona notizia. Come chiesto da papa Leone, che al posto delle armi torni a parlare la diplomazia».

Le tre ore di colloquio – da cui non è arrivato nessun annuncio sulla tregua, su nuove scadenze, sulle sanzioni minacciate a Mosca – mettono d’accordo l’opposizione: un fallimento. Per il leader di Azione, Carlo Calenda: «Le scene di sottomissione adorante di Trump a Putin non hanno precedenti nella storia delle relazioni internazionali Usa. Ciò a cui Trump è interessato è il business e lo show, ciò a cui Putin è interessato è ripristinare la sfera d'influenza sovietica». Mentre per il segretario di Più Europa Riccardo Magi il colloquio segnala «la fine del diritto internazionale, piegato alle logiche dell'affarismo, e la fine dell'asse atlantico come lo abbiamo conosciuto».

Conte e Schlein

Per il leader del movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte è la politica guerrafondaia dell’Ue a essere fallimentare: «L’Europa è un attore non protagonista sulla guerra in Ucraina. Ha scelto, dopo l’inaccettabile invasione della Russia e i primi necessari aiuti di «scommettere sulla vittoria dell’Ucraina» (parole di Meloni) attraverso una vittoria militare sulla Russia a suon di invii di armi per ben 3 anni. E adesso che questa illusione è svanita, ne paga le conseguenze» scrive su Facebook.

«Ora all’Europa del Riarmo – che non è stata costruttrice di canali di pace, soprattutto quando l’Ucraina era senza dubbio più forte ai tavoli – non resta che il ruolo da comprimario e augurarsi che lavorando duramente con pieno coordinamento diplomatico si imposti una pace giusta e ragionevole».

Dal Pd arrivano prima le dichiarazioni di battitori liberi come la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno: «Trump e Putin giocano nella stessa squadra. L’Europa si svegli». E il senatore Filippo Sensi che scrive su X: «Il vertice è fallito. Spero in una risposta fermissima».

Ma è l’uscita della segretaria Elly Schlein a misurare le distanze in maniera più netta, e a mostrare la prudenza interna del partito. La dichiarazione arriva solo nel tardo pomeriggio, dopo ore di confronto con i suoi collaboratori: una scelta calcolata per non interferire con le posizioni già espresse dall’alleato Conte. «Trump non ha ottenuto nulla da Putin, se non di riabilitarlo accogliendolo con tutti gli onori sul tappeto rosso», afferma Schlein, senza mezzi termini. E critica la reazione di Meloni: «I toni trionfalistici del governo sono fuori posto».

Il messaggio politico è chiaro: il Pd si distingue dal Movimento 5 Stelle, pur restando attento a non creare tensioni immediate. «Non si può negoziare una pace giusta senza che a quel tavolo ci siano anche l’Ucraina e l’Unione europea, perché nessuno deve trattare sulle condizioni e i territori al posto del Paese che è stato ingiustamente invaso». A differenza di Conte, secondo Schlein, «serve ora più che mai un ruolo diplomatico dell’Ue, con una voce sola e compatta».

© Riproduzione riservata