le responsabilità del ministro urso

«Così l’ex Ilva chiuderà»: la politica industriale del governo è un disastro

Stefano Iannaccone
19 novembre 2025 • 19:43

I sindacati contro il piano dell’esecutivo e sulla Cig: 10mila operai a rischio. «Da marzo attività ferme, hanno fallito». Occupato lo stabilimento ligure

La distanza siderale tra propaganda e paese reale è nella differenza tra i vari comizi elettorali di Giorgia Meloni – tutti saltelli anti-comunisti e auto-elogio del proprio operato – e la disperazione dei lavoratori dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. Gli operai hanno infatti proclamato lo sciopero di fronte a uno dei peggiori disastri di politica industriale degli ultimi decenni. Con un futuro incerto per diecimila lavoratori, secondo le stime dei sindacati. I dipendenti dello stabilimento

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.