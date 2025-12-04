La crisi dell’Ilva a Genova spinge Salis già a una prova politica nazionale

L’incontro di domani con il ministro Urso e la gestione delle proteste dei lavoratori dell’acciaio sono le prime due prove sul campo della sindaca, sotto la lente d’ingrandimento soprattutto nel centrosinistra. Con i lavoratori ha scelto un registro moderato, ma c’è attesa per le risposte del governo

true false

La quarta giornata consecutiva di mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano – addetti alla zincatura, alla movimentazione dei coils e alle attività connesse all’acciaio proveniente dagli altri stabilimenti del gruppo – ha trasformato Genova nel centro di una crisi che non è più soltanto industriale. Questi operai, che da anni vivono tra cassa integrazione, carichi produttivi incostanti e promesse mancate, hanno deciso di alzare il livello dello scontro, portando in piazza il disag