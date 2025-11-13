Urso commissariato: sull’Ilva il governo rischia la faccia

true false

Una scommessa elettorale, bomba a orologeria per il voto regionale del 23 e 24 novembre. Giorgia Meloni sa bene che non è il momento di lasciare l’ex Ilva al suo destino e vuole mandare un segnale, anche se il centrodestra dà la Puglia già per persa. Ma le potenziali conseguenze di uno sbaglio ricadrebbero direttamente sul partito della premier: il ministro competente, Adolfo Urso, è espressione di FdI. E quindi non è un caso che a gestire la comunicazione sugli ultimi, difficili, sviluppi della