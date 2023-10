Il medico immunologo Francesco Le Foche è stato aggredito da un suo paziente giovedì nello studio in via Po a Roma, nel quartiere Salario. Le condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

La motivazione dell’aggressione sarebbe da imputare alla convinzione di essere stato sottoposto a una cura errata per far fronte a un’infezione alla colonna vertebrale.

L’uomo ha aggredito il medico al volto mentre c’erano alcuni pazienti in sala d’attesa. In poco tempo sono arrivati sul posto il 112 e numerose volanti della polizia.

Il noto immunologo è stato ricoverato al policlinico Umberto I per le ferite: un trauma cranico facciale, la frattura del setto nasale e del pavimento orbitario di sinistra. Il paziente, trentaseienne, è stato accusato di tentato omicidio. Si indaga per capire se l’uomo aveva già aggredito il medico in passato.

