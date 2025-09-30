Imprese, Urso non spende 4 miliardi e Giorgetti li ricicla in manovra

Quasi due terzi delle risorse per favorire l’innovazione delle aziende non sono stati spesi. Gli stessi fondi possono essere rivenduti come un investimento nella legge di Bilancio
In assenza di risorse economiche, si può sempre ripescare da quelle non usate per proprie responsabilità. Così quasi 4 miliardi di euro non spesi per l’attuazione di Transizione 5.0, il meccanismo di incentivi alle imprese messo in piedi dal governo Meloni, finiranno nella prossima manovra. E il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, medita su come riciclarli. Tra il progetto di tagliare le tasse al ceto medio, tanto caro a Forza Italia, e il condono fiscale, voluto dalla Lega, c’è la nece