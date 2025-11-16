il dibattito sulla manovra

In retromarcia al potere, FdI ritira l’emendamento sugli scioperi

Marco Colombo
16 novembre 2025 • 20:44

Dopo le polemiche dei sindacati, Fratelli d’Italia ha tolto dal tavolo la misura con cui si chiedeva un preavviso di sette giorni per i lavoratori dei trasporti che intendono aderire ad uno sciopero. Un’ulteriore prova dell’improvvisazione con cui si muove la maggioranza. Che nel frattempo continua a discutere sulle armi a Kiev

Non accennano a placarsi le polemiche intorno agli emendamenti presentati dalla maggioranza alla manovra economica che, col passare dei giorni, si sta trasformando in una rappresentazione plastica della confusione e dell’improvvisazione che regna all’interno del governo Meloni e del partito della premier.  Domenica, ad esempio, dopo 24 ore di proteste da parte di sindacati e forze politiche, Fratelli d’Italia ha ritirato la proposta di modifica che voleva imporre un preavviso scritto di almeno s

