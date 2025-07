Con il via libera di Giuseppe Conte a Matteo Ricci, pronunciato in mattinata in una conferenza stampa nella sede nazionale del Movimento Cinque stelle, la strada dell’alleanza del centrosinistra sembrava farsi più percorribile, per la segretaria del Pd Elly Schlein. Il sospiro di sollievo è durato poche ore.

Nel pomeriggio è arrivata l’ordinanza di arresto per sei degli indagati nella maxi inchiesta sull’urbanistica milanese. Finisce ai domiciliari anche l’assessore alla Rigenerazione urbanistica Giancarlo Tancredi, il “tecnico” civico a cui, al momento delle dimissioni il sindaco Beppe Sala – anche lui indagato – aveva riservato un lungo abbraccio commosso. E la maggioranza di palazzo Marino, Pd in testa, aveva tributato un lungo caloroso applauso. Con l’ordinanza di giovedì, il giudice per le indagini preliminari “alleggerisce” la posizione del primo cittadino, perché non riconoscie l’accusa di induzione indebita. Per lui resta la contestazione di falso per la vicenda del Pirellino.

L’inchiesta farà il suo corso. Ma i giudici disegnano uno scenario asfissiante di progetti pilotati, di corruzione in cambio del via libera ai cantieri, di un «vasto piano di speculazione edilizia», e la città degradata al rango di «merce da saccheggiare». Sono accuse tutte da provare, ovviamente. Ma sono accuse che investono politicamente il progetto di città che in questi anni il Pd ha sostenuto.

È difficile che l’ordinanza non costringa Schlein a riflettere su una questione politica, assai prima che morale. Una questione politica grande come una casa, alta come un grattacielo. Dubbi ne ha già avuti: non a caso all’affioramento dell’inchiesta, ha impiegato tre giorni per confermare il suo appoggio al lavoro della giunta Sala, appoggio che ha espresso con qualche condizionale e qualche riluttanza.

Conte gioca d’anticipo

La questione politica, curiosamente, gliel’ha posta proprio Conte, qualche ora prima della notizia degli arresti. E gliel’ha posta proprio mentre esprimeva fiducia a Ricci, candidato nelle Marche e indagato anche lui. Ma su Sala, interrogato dai giornalisti, ha emesso una sentenza durissima e ha ribadito una richiesta di dimissioni che, con il senno di qualche ora dopo, ha dell’inquietante.

Dimissioni «non per un avviso di garanzia, ma perché si è rivelato al centro di un sistema che ha dato il via al far west edilizio» e dopo «ha confezionato con gli uffici del comune la norma Salva Milano, l’ha portata al centrodestra che l’ha subito recepita con la condivisione del Pd, in una prima fase alla Camera. Poi abbiamo fatto una battaglia importante e abbiamo fermato questo scempio, altrimenti oggi avremmo una norma che non solo condonava il far west edilizio del passato ma addirittura lo estendeva a tutta Italia. Come può Sala stare ancora lì?». Conte assume in toto la tesi della procura milanese.

Ma Milano è il centro del ragionamento solo all’apparenza: il sottotesto è che non è detto che le alleanze regionali si chiudano tutte, e che in prospettiva «un’alleanza organica con Pd e Avs non è possibile». In condizioni normali sono affermazioni che potrebbero essere derubricate a tattica: Conte mette sul tavolo il suo bazooka per alzare il prezzo ovunque: nelle Marche, in Toscana (dove questo week end i grillini decideranno se appoggiare il candidato Giani, scelta comunque non indolore), in Puglia. E persino in Campania, dove Conte si appresta a lanciare il candidato Roberto Fico che giocoforza dovrà imbarcare una lista imposta dal presidente uscente De Luca, quello che però l’ex premier incasella alla voce «signori delle tessere», e Schlein a «cacicchi e capibastone».

Non è solo tattica, quella di Conte. È un avviso con due destinatari. Serve per tranquillizzare i suoi (il messaggio è: non ci siamo arresi al Pd) e per mettere sulle spine Schlein (il messaggio è: non dare per scontata l’alleanza con noi, al meglio costerà cara).

Sulla richiesta di dimissioni di Sala giovedì il Pd metropolitano e quello regionale hanno risposto duramente, ribandendo «pieno sostegno e fiducia al sindaco» e piena determinazione a proseguire per i prossimi diciotto mesi, tanti mancano a fine mandato, «concentrato al cento per cento per dare le risposte che la città si aspetta».

Il comunicato parla anche a nome del Pd nazionale. Che però non difende il sindaco dagli attacchi di Conte. Peraltro anche a Roma si sa che il delicatissimo dossier della vendita dello stadio San Siro è rimandato all’autunno; e che bastava ascoltare le parole di Sala al consiglio e quelle della capogruppo dem per capire che su quel dossier non c’è comunanza di vedute. E l’autunno è praticamente domani.

Rischio cavallo di Troia

Il tema dunque non è il campo largo milanese, dove i Cinque stelle pesano poco. Il tema è il percorso accidentato del campo largo in tutte le regioni che vanno al voto. E dopo le regioni, l’avvio del tavolo della coalizione nazionale, che nel 2026 dovrà avvenire per forza. Conte avverte che non sarà un pranzo di gala.

Ma il vero rischio è che sia un cavallo di Troia: perché le ragioni dell’ex premier fanno breccia in un pezzo del Pd, quello più vicino a Schlein, garantista ma «con juicio», soprattutto sempre insofferente e diffidente verso chi raccoglie troppo consenso (che però è un consenso che serve per vincere, dalle Europee alla Campania). Insomma le ragioni del giustizialismo di Conte, anche quello “temperato” che ha esposto per dire sì a Ricci, sono sale sulle contraddizioni che il Pd vive: a Milano come in Campania, ma anche in Toscana e in Puglia. E che non affronta apertamente.

Come dimostra la direzione di giovedì, a sette mesi dall’ultima, convocata solo per votare tre commissari: quello del Pd della Basilicata, Daniele Manca, del Pd di Pisa, Vinicio Peluffo, e quello ad acta dei Giovani democratici, Lorenzo Innocenzi. Tre voti su tre guai del partito, click, e per tutto il resto neanche una parola.

