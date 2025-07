Matteo Salvini esprime «sconcerto e forte preoccupazione» per la richiesta di arresto dell’assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi. Ma da subito è chiaro che mira molto più in alto. Mira al sindaco Beppe Sala, magnifica e insperata preda. Un avversario politico da sempre, attuale e potenziale: perché Sala non ha mai nascosto le sue ambizioni di offrirsi come federatore del centro del centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche.

Anzi le ha espresse anche troppo in anticipo, con una scelta intempestiva e politicamente discutibile che infatti poi lo ha costretto a fare passi indietro. Ma questa è storia passata, e chissà se non è persino forzosamente archiviata: intanto il vicepremier leghista attacca «la gestione della giunta che sta frenando lo sviluppo della città da troppo tempo».

La Lega di Milano e Lombardia dà fuoco alle polveri. E naturalmente anche Fratelli d’Italia attacca il sindaco. L’uscita di scena di Tancredi, anche quando ancora di dimissioni non c’è nessuna notizia, viene data per scontata. Ma il tiro è più alto: FdI annuncia che giovedì sarà in aula consiliare a chiedere il passo indietro del sindaco perché, dice la nota di due consigliere, non è «più rinviabile un atto di responsabilità politica.

Milano ha bisogno di una svolta». Il partito regionale si allinea. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il grande capo dei meloniani a Milano, appoggia esplicitamente l’operato dei magistrati: «Io non sono mai lieto quando qualcuno viene arrestato, ma è giusto che la strada della giustizia sia libera».

Difficile del resto per lui dire altro quando le inchieste si abbattono su un avversario politico e anche quando, viene fatto notare, «si ha un figlio sotto processo». Per tutto il pomeriggio FdI cannoneggia: «Se le parti fossero invertite, la sinistra sarebbe già scesa in piazza col suo consueto furore giacobino. Ora invece tace, dimostrando quella doppia morale che le è congenita».

Il silenzio della sinistra

Al di là della doppia morale, va detto che il silenzio della sinistra milanese e lombarda di ogni ordine e grado, per non parlare di quella nazionale, è il dato di cronaca più sconcertante di un pomeriggio lentissimo, che sembra non finire mai. C’è chi dice, lontano dai microfoni, che il trauma per la giunta è stato «enorme».

A Milano, ma anche a Roma, nessuno vuole parlare prima che l’assessore incontri il sindaco, che lo aspetta fin oltre le 18 nel suo ufficio di palazzo Marino. Tancredi ha tardato ad arrivare «ma è comprensibile», viene spiegato da chi è vicino al sindaco: è stato investito da un ciclone e doveva affrontare molte incombenze.

Anche se la prima, lo pensano tutti, doveva essere quella di rassegnare le dimissioni. E togliere tutti dall’imbarazzo, subito, dal primo cittadino all’ultimo elettore di centrosinistra, «non perché qualcuno pensi che sia colpevole», viene spiegato, «ma a tutela della giunta e comunque per difendersi più liberamente». Comunque ufficialmente restano tutti in silenzio, e alla fine si rimettono alle scelte del sindaco.

Anche Sala nel mirino

Per Sala, che pure fin qui non è neanche sfiorato dalle indagini, la tegola è fortissima. Tancredi è un tecnico scelto e voluto da lui, e di sua assoluta fiducia. C’è di più: per tutto il pomeriggio notizie di agenzia tirano in ballo anche il sindaco, e scatenano in lui e nei dem milanesi un’ulteriore dose di apprensione. Nelle carte, filtra, la procura di Milano sostiene che l’assessore porti avanti relazioni private con gruppi immobiliari attivi a Milano «in sintonia con il sindaco Sala».

Nell’immediato c’è da capire cosa significa. Dopo il confronto con Tancredi, il sindaco fa uscire una nota che sottolinea che «l’amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata», cioè quella della procura. «L’assessore Tancredi – aggiunge – si sta confrontando con i suoi legali prima di assumere qualunque iniziativa».

Ma la posta in gioco per Sala non è solamente trovare il modo di blindarsi e blindare la sua giunta, rilanciarne l’azione e procedere verso gli ultimi due anni di sindacatura. La posta è anche il suo futuro politico. Perché all’idea di federare il centro del centrosinistra non ha mai rinunciato. Un’intenzione che ha vissuto alti e bassi, e rapporti altalenanti con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che in un primo periodo ha puntato su di lui ma poi lo ha congelato. E nelle ultime settimane è tornata in pressing sul tributarista Ernesto Maria Ruffini per scongiurarlo di mettere in piedi una formazione centrista indispensabile alla futura coalizione progressista.

Comunque Sala a questa prospettiva non ha mai rinunciato. Anche solo a «dare una mano». Oggi però le cose sembrano mettersi diversamente: se la sua giunta imbocca la strada delle turbolenze giudiziarie, fatalmente anche la sua figura ne esce appannata, se non logorata. Non è certo quello che serve a Roma.

