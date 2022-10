Giorgia Meloni ha incontrato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ,che in una intervista alla Stampa questa mattina si era detto contrario ai tecnici puri nel governo, su cui invece Meloni punta per presentare il suo come un governo di alto profilo.

Berlusconi chiedeva anche che «Forza Italia sia considerata al pari della Lega nella compagine di governo». La premier in pectore e l’alleato si sono visti in mattinata e dopo il faccia a faccia Meloni si è detta ottimista sulla formazione del nuovo governo.

La giornata in diretta

13.02 – Meloni ha visto Berlusconi: «Sono ottimista»

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sono incontrati questa mattina. Una nota congiunta di FdI e Forza Italia descrive il colloquio come svolto «in un clima di grande collaborazione e unità di intenti, i due leader hanno ribadito la soddisfazione per l'affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull'attuale situazione politica»

12.15 – Tajani a favore di Salvini al Viminale

Per il vicepresidente di Forza Italia non c’è nessun problema se il leader della Lega tornasse al ministero dell’Interno: «Per Forza Italia Matteo Salvini può fare il ministro di qualsiasi dicastero, deve scegliere lui, poi chiaramente sono il Capo dello stato e il presidente del Consiglio che esamineranno la lista dei ministri»

12.02 – La presidenza ucraina invita Meloni a Kiev

Il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Copasir Adolfo. Urso, durante il quale si è congratulato con Fratelli d'Italia e la sua leader Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni tenutesi in Italia il 25 settembre e ha espresso la speranza per l'attuazione della posizione a sostegno dell'Ucraina dopo la formazione del nuovo governo italiano. Gli interlocutori - informa una nota dell'Ufficio - hanno discusso della necessità di instaurare un dialogo ad alto livello. Andriy Yermak, a nome del presidente Zelensky, ha invitato Giorgia Meloni a visitare l'Ucraina.

11.09 – Tajani: «Vogliamo pari dignità con la Lega»

Forza Italia fa una richiesta precisa a Meloni. Il vicepresidente Antonio Tajani, in visita al villaggio Coldiretti di Milano dove nel pomeriggio si dovrebbe recare anche la futura premier, spiega: «Stiamo lavorando per essere protagonisti nella costruzione del governo, vogliamo pari dignità con la Lega ma l'importante sono i contenuti, non è una questione di poltrone. Vogliamo una posizione bilanciata, è importante per noi per dare un contributo per il risultato che abbiamo avuto e per l'importanza di Silvio Berlusconi»

11.05 – Tajani su Moratti: «Ora pensiamo al governo»

Il coordinatore nazionale di Forza Italia non vuole entrare nel conflitto tra Attilio Fontana e Letizia Moratti sulla candidatura per la presidenza della regione Lombardia, fonte di ulteriore tensioni per la nascita dell’esecutivo: «Adesso pensiamo al governo, le elezioni per la Lombardia sono dopo, c'è anche il Lazio».

Tajani si è detto fiducioso che si troverà una quadra: «Come è stata trovata la quadra per questa campagna elettorale in cui il centrodestra si è presentato unito mentre il centrosinistra diviso, così si troverà una soluzione positiva sia per il governo sia per i candidati alle presidenze della regione Lombardia e Lazio»

10.30 – Meloni attesa a Milano

Oggi Giorgia Meloni è attesa al villaggio Coldiretti di Milano, dove ieri era andato Salvini. Berlusconi avrebbe voluto che la premier in pectore andasse a incontrarlo ad Arcore, ma ieri sera l’incontro sembrava sfumato. I parlamentari forzisti non escludono che alla fine i due si possano vedere in giornata.

© Riproduzione riservata