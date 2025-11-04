Italia

L’indagine su Cuffaro e il potere dei gattopardi che non tramonta mai nella Sicilia immobile

Salvatore Cuffaro nella celebre foto in cui offre cannoli il giorno dopo essere stato condannato a 5 anni per favoreggiamento semplice a Palermo, in una foto d'archivio del 19 gennaio 2008 foto ansa
Attilio Bolzoni
04 novembre 2025 • 11:47Aggiornato, 04 novembre 2025 • 11:52

Hanno conquistato il potere e non se ne sono mai più andati. La Sicilia, da oltre trent'anni, ce l'hanno avuta sempre in pugno. Uno, Totò Cuffaro, comandava anche dal carcere. L’altro, Saverio Romano, è sempre stata la sua ombra

Sono capi tribù, i capi di una sola grande famiglia politica che regna in Sicilia dal 1992, da quando hanno messo le bombe. Hanno conquistato il potere e non se ne sono mai più andati. La Sicilia, da oltre trent'anni, ce l'hanno avuta sempre in pugno. Uno, Totò Cuffaro, comandava anche dal carcere. L'altro, Saverio Romano, è sempre stata la sua ombra. Spesso li abbiamo raccontati per le apparenti pubbliche fortune o sfortune seguendo le curve delle loro disavventure giudiziarie, abbiamo commesso

Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

