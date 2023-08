«Firmo qui di fronte a voi la proposta di legge di revisione costituzionale che il governo non ha avuto la forza di fare in nove mesi. Chiacchiera, chiacchiera ma non la fa, allora la presento io». Matteo Renzi organizza una conferenza stampa al senato per proporre una legge per l’elezione diretta del premier, la legge che Giorgia Meloni non riesce a far partire, o che deve rallentare, finché non si rassegnerà a dover cedere in cambio alla Lega la (contestatissima, anche da Fratelli d’Italia, neanche riservatamente) riforma dell’autonomia differenziata: «Noi ci siamo a discuterla anche ad agosto, vediamo chi ci sta».

Alla vigilia delle vacanze il senatore fiorentino cerca un titolo senza dover inviare i suoi a cena al Twiga di Daniela Santanché.

Assicura che non vuole passare in maggioranza ma deve uscire dall’angolo dov’è finito con Giorgia Meloni sul tema del salario minimo, proposta di legge unitaria delle opposizioni, tranne appunto Italia viva, che sarà «sospesa» – leggasi cancellata – venerdì alla camera. Il tema è popolare, il no che accomuna premier e senatore è impopolare. Per questo si inventa una contronarrazione e la offre in dono a Meloni: «La proposta di legge Conte e altri è rispettabile, ma non la condivido: è previsto un fondo pubblico per fare il salario minimo. Vai ad aumentare le tasse di tutti gli altri lavoratori».

Deve anche difendersi dalle parole severe del capo dello stato sulle commissioni d’inchiesta, in primis la commissione Covid ideata da lui: «Non si può usare l’impeccabile discorso di Mattarella per interferire sul dibattito parlamentare, noi condividiamo che la Commissione debba avere i limiti previsti dalla Costituzione».

Ecco, quella commissione non ce l’ha: deve valutare se «obblighi e restrizioni» decise dai governi Conte due e Draghi siano stati «contrastanti con i princìpi costituzionali». E non è il suo compito, ha spiegato Mattarella. Per non andare contro il Colle Renzi deve fingere di non capirlo.

