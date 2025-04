L’idea che per riconquistare la pace sia giunto di nuovo il tempo della guerra temo spinga l’Europa tutta verso l’incognita peggiore. Elly Schlein ha il merito d’averlo compreso e cerca di guidare la sua comunità fatta di un pluralismo ricco nella direzione di una solida cultura di governo. Fa bene a mantenere quella rotta e anche per questo sarà utile un dibattito profondo e sincero tra quante e quanti hanno a cuore il Pd

Perché a sinistra è divenuto così difficile discutere? Azzardo due motivi. Uno, a modo suo, storico: perché sul tema della pace e della guerra la dialettica è più esigente. Non è solo che la questione in sé si presenta lacerante, è che possono saltare appartenenze, incrinarsi culture consolidate, scindersi partiti.

Sul punto la casistica affonda nella storia, dal socialismo diviso tra interventismo e neutralismo alla vigilia della Prima guerra mondiale al bombardamento della Serbia nei primi anni Novanta.

La seconda ragione è stata bene esposta su queste colonne da Guido Rampoldi: perché «l’abito mentale di molta classe dirigente» prescinde dal «proporre soluzioni reali, praticabili, nella convinzione che sarebbe comunque inutile». L’esito è il rischio di un confronto simulato dove le premesse di ciascuno determinano per automatismo l’annullamento delle convinzioni dell’altro.

Si finisce per questa via nel demonizzarsi a vicenda o nella caricatura dell’interlocutore dipinto, secondo stile o umore, come «pacifinto», «putiniano», «armigero» e «guerrafondaio».

Piazze e mozioni

Le ultime settimane hanno offerto lo specchio riflesso di queste tendenze. Dapprima la querelle a distanza sulle due piazze, del 15 marzo promossa da Michele Serra e del 5 aprile convocata dal Movimento 5 stelle. Di recente, un’intervista di Goffredo Bettini liquidata da voci interne al suo partito, lo stesso mio, come incompatibile con l’identità del Pd (della serie, o noi o lui!). O la polemica di alcuni sulla mozione congiunta sui crimini perpetrati a Gaza e depositata da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Merita dire che la mozione contiene argomenti solidamente espressi, il che non presuppone – si capisce – l’obbligo di aderirvi, ma dovrebbe suggerire un atteggiamento critico piuttosto che demolitorio.

Sulla tragedia di Gaza parlano le frasi del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin: «Le testimonianze, le immagini e i dati che provengono dalla Striscia sono umanamente orribili e moralmente ripugnanti». Denunciarlo, come fa la mozione depositata, non significa ovviamente giustificare gli orrendi delitti di Hamas, ma chiarire le responsabilità criminali del governo Netanyahu.

Il destino dell’Europa

Quanto al destino dell’Europa dopo tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina e il paventato disimpegno americano, la riflessione può piegare in due direzioni. Una è quella rimarcata più volte dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, l’ex premier estone Kaja Kallas, sorretta nella tesi dal segretario generale della Nato, Mark Rutte.

In quella lettura – loro, ma non priva di sostegno a Bruxelles e nei talk di casa nostra – l’Europa sarebbe esposta a un serio pericolo di aggressione da parte di Vladimir Putin. Tradotto, senza una sconfitta di Mosca nella guerra d’aggressione all’Ucraina il futuro del continente, o parte di esso, risulterebbe ipotecato.

Da qui l’obbligo a una strategia di riarmo senza precedenti da un secolo a questa parte, in un’assenza di politica e considerando come alternativa l’obbligo per i cittadini europei di «imparare il russo o andare in Nuova Zelanda» (Rutte dixit).

«Pace giusta»

Ora, è legittimo dissentire da questa previsione, soprattutto sul giudizio da dare in merito alla sintesi accattivante di «pace giusta». Nel senso che da mesi, se non anni, la domanda su cosa s’intenda con quella formula è rimasta interpretata diversamente.

Vi è chi la immagina come il ritorno a una completa integrità territoriale dell’Ucraina, vale a dire comprensiva della Crimea annessa da Mosca nel 2014. Soluzione che lo stesso Volodymyr Zelensky ha dichiarato di dover escludere.

Altri la intendono come un ripristino della situazione antecedente al 24 febbraio 2022 col ritiro delle forze russe da tutti i territori occupati negli ultimi tre anni. Ma stante le condizioni e i rapporti di forza attuali è complicato ritenerlo uno sbocco perseguibile.

D’altra parte, il punto è come si pensa di raggiungere quell’obbiettivo. Per alcuni si tratta d’ipotizzare una vittoria sul campo frutto del rinforzo militare a Kiev e di una controffensiva in grado di costringere Putin a capitolare. Pure in questo caso, però, è lecito dubitarne.

Si tratta, comunque, di questioni legittime e non credo possano apparire anch’esse cedimenti al neoimperialismo russo destinato, se non stroncato oggi, a minacciare domani la sovranità di Moldavia, Finlandia, Transnistria, e poi chissà. E ancora, negare sia assennato rinunciare a ricostruire una relazione diplomatica con la Federazione russa è un atto d’incoscienza o, peggio, collusione con un “nemico” intento a distruggere la nostra civiltà democratica e liberale, o non si tratta, nel contesto di ora, di evitare che l’Europa della seconda metà del ‘900, l’Europa migliore degli ultimi secoli, ripiombi dentro incubi di una guerra globale, non solo minacciata?

Un nuovo “ordine”

La premier Giorgia Meloni, nel congedarsi da Washington, ha mutuato l’acronimo trumpiano Maga evocando per sé lo scenario di un’Occidente nuovamente egemone. Il paradosso è che lo dice mentre di qua e di là dell’Atlantico spinte protezioniste svuotano persino l’ambizione sciagurata di un liberismo senza freni e con regole cucite su misura degli interessi d’oltreoceano.

Non risulta che nel cordialissimo colloquio alla Casa Bianca la presidente del Consiglio abbia chiesto ragione dell’azzeramento delle principali istituzioni sovranazionali, almeno per capire cosa si voglia intendere tra alleati per una difesa a oltranza dei valori occidentali, o quale nuovo “ordine” il quarantasettesimo presidente americano abbia in animo d’imporre.

Obietto a me stesso, guai se in questi ragionamenti non si tengono in conto biografie collettive e parabole di popoli e nazioni con vissuti distinti. Voglio dire che solo uno sguardo superficiale può negare come la percezione di un pericolo incombente da est nelle opinioni pubbliche polacche o baltiche sia tutt’altro dalla sensibilità che sullo stesso rischio alberga tra chi vive affacciato al Mediterraneo. Ma compito della politica, e della sinistra, è non rinunciare alla visione strategica che può condizionare la “storia in atto”.

L’alternativa risiede anche in un fatalismo come sola reazione figlia in parte dell’impotenza e in parte dell’inerzia. In questo senso, l’idea che per riconquistare la pace sia giunto di nuovo il tempo della guerra temo spinga l’Europa tutta, e non una sua componente, verso l’incognita peggiore.

Elly Schlein ha il merito d’averlo compreso e cerca di guidare la sua comunità fatta di un pluralismo ricco nella direzione di una solida cultura di governo. Fa bene a mantenere quella rotta e anche per questo sarà utile un dibattito profondo e sincero tra quante e quanti hanno a cuore il Pd. Dove nessuna e nessuno possa o debba sentirsi escluso, ma dove sul capitolo decisivo della costruzione della pace nel mondo attuale nessuna e nessuno possa interrogarsi su dove trovarci.

