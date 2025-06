Nell’ultimo Consiglio di classe a cui ha partecipato Agnese (i nomi sono stati cambiati per proteggere la privacy dei minori coinvolti ndr), che insegna da trent’anni italiano, storia e geografia, si discuteva di come gestire l’esame di terza media di Emily, una sua alunna con background migratorio.

«Emily fa il possibile per imparare, ma non è al passo perché non capisce ancora l’italiano. E non è riuscita ad arrivare a un minimo di comprensione della lingua perché non c’è nessuno che si prenda cura di lei a parte me, quando ho tempo. E lei questo lo soffre tantissimo», dice Agnese.

«Penso di aver realizzato con lei che follia sia pretendere da queste persone di integrarsi ma senza dar loro alcun aiuto, anzi, solo ostacoli, anche emotivi», dice Agnese.

Oggi il tasso di studenti con background migratorio cresce esponenzialmente, ma la scuola italiana fatica a garantire un’inclusione efficace, con fondi ministeriali per l’insegnamento linguistico limitati e mancanza di mediatori culturali e psicologi. E senza un supporto statale, i ragazzi con storie di migrazione rischiano di finire in spirali di disagio e abbandono.

Non solo barriere culturali

In un’altra delle classi in cui Agnese insegna c’è un ragazzino che viene dalla Georgia, Luka, all’inizio dell’anno era totalmente refrattario e demotivato all’apprendimento dell'italiano.

Luka ha 14 anni ma è in seconda media, con bambini per metà anticipatari. «E io lo vedo lì, all’ultimo banco, senza parlare con nessuno se non ti avvicini tu, con in testa ancora la Georgia. Quando strappi un bambino di questa età, in modo improvviso, dal suo paese e dai suoi affetti e lo porti in una realtà completamente diversa, come fa a processare un tale cambiamento senza un aiuto esterno?», racconta l’insegnante.

«Una collega mi ha raccontato che Luka ha avuto una rissa in bagno con un altro ragazzo che lo prendeva in giro. Lo so che non è ortodosso dirlo, ma lo capisco: è uno sfogo fisico di qualcosa che non può esprimere a parole».

Se già a livello sanitario l’Italia investe pochissimo nella salute mentale degli studenti, gli strumenti per affrontare il disagio psicologico dei minori stranieri a scuola sono praticamente nulli, denunciano le associazioni che se ne occupano.

Alcuni approcci innovativi, come la mediazione etnoclinica, cercano di affrontare il disagio partendo dalla cultura di appartenenza del minore, coinvolgendo famiglie, insegnanti e psicologi facendo un lavoro di ascolto collettivo. Ma questi interventi restano sporadici e non strutturati, nel mondo della scuola come in quello dei servizi sociali.

«Avere una base certa è fondamentale per ragazzi che vivono un disagio profondo legato al senso di estraneità sia rispetto alla cultura italiana, ma anche a quella di origine, e la scuola può essere questo porto sicuro», dice Alberto Polito, giudice onorario al tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e psicoterapeuta con oltre dieci anni di esperienza in accoglienza scolastica di minori stranieri non accompagnati.

«Ed è un problema perché un mediatore non solo traduce una lingua, ma anche i suoi i significati culturali, favorendo un processo di integrazione con la scuola e le famiglie di origine», dice il dottor Polito. «A questo si aggiunge che, durante il percorso migratorio, questi ragazzi possono fare esperienze particolarmente destabilizzanti. Quello che devono fare gli operatori, scolastici e sanitari, è evitare quanto più possibile ulteriori traumi nella vita post migratoria. Ad esempio è traumatico anche assistere o subire atti di razzismo, ma è traumatico anche solo non sentirsi accolto».

Il ritardo scolastico

I minori stranieri incontrano ostacoli strutturali e culturali nel loro percorso. Spesso arrivano in Italia in ritardo rispetto all’età scolastica e vengono inseriti in classi inferiori per imparare l’italiano. Senza adeguato supporto questo inserimento può accentuare esclusione e ritardi formativi. Spesso vengono indirizzati verso scuole professionalizzanti non per scelta, ma per mancanza di alternative o informazioni, con percorsi poco adatti a interessi e capacità.

Le barriere linguistiche limitano l’apprendimento e l’integrazione sociale, mentre le condizioni socio-economiche precarie (povertà, instabilità abitativa) ostacolano l’accesso a risorse educative. Ripetenze, assenze prolungate, scarsa conoscenza del sistema scolastico e difficoltà nell’orientamento aumentano il rischio di dispersione.

Il 26,4 per cento degli studenti stranieri è in ritardo negli studi, contro il 7,9 per cento degli italiani; nella scuola superiore il dato sale al 48 per cento. Solo il 74,8 per cento dei giovani stranieri tra i 17 e i 18 anni è iscritto a scuola, rispetto all’81,6 per cento degli italiani.

Per rispondere a queste fragilità, alcune realtà territoriali hanno costruito modelli di supporto alternativi ed efficaci, capaci di intervenire dove il sistema scolastico da solo non riesce. A Roma, la relazione instaurata tra Spin Time Labs – l’ex sede dell’Inpdap all’Esquilino occupata da circa 400 persone provenienti da 26 nazionalità diverse – e le scuole dell’istituto Daniele Manin ha fatto sì che il tasso di dispersione scolastica fosse pari a zero.

I due sono modelli aperti e radicati nel territorio, con una profonda conoscenza del quartiere e delle sue dinamiche. «Lavoriamo in ottica preventiva: conoscendo bambini e famiglie, abbiamo rilevato situazioni complesse come i Dsa e spiegato ai genitori che i figli non è che non studiano, ma spesso hanno bisogno di essere affiancati e di maggiori tutele», racconta Federico Di Costanzo, che coordina il progetto educativo e formativo per bambini di seconda e donne di prima generazione e cura i rapporti tra Spin Time e l’associazione genitori della scuola Di Donato (istituto Manin).

Nell’ultimo anno sono stati attivati dei tirocini in modo che ci fosse una continuità tra chi segue i bambini a scuola e a casa. «Un mese fa una ragazza che segue un bambino con autismo ha accompagnato la madre alla Asl per presentare richiesta della certificazione. Da poco abbiamo saputo che è stata accolta e che il bambino verrà affiancato da un insegnante a scuola», racconta Di Costanzo.

Le cose si complicano quando si esce dalla dimensione “protetta” di medie ed elementari e da quella rete mutualistica che si è creata all’Esquilino, allora il rischio di dispersione scolastica può aumentare. «C’è un ragazzo che viene da un quartiere piuttosto lontano dal nostro che frequenta il doposcuola delle medie. Faceva il primo anno delle superiori ma a dicembre ha smesso di andare a scuola, viene comunque da noi anche se non ha dei compiti da fare. C’è bisogno di sentire di appartenere a qualcosa di più grande, a una collettività», dice Di Costanzo.

