Professore Massimo Villone, condivide le certezze di Sabino Cassese, con più poteri al premier il ruolo del capo dello stato non sarà toccato?

Se il premier acquisisce il potere principale del capo dello stato, che è la nomina del presidente del Consiglio, e il potere di scioglimento delle camere, non vedo come sia possibile evitare di toccare il ruolo del capo dello stato. Dire che non cambia nulla è una contraddizione.

Si può rafforzare la governabilità senza scassare la Repubblica parlamentare?

L’investitura popolare, del capo dello stato o del premier, non può lasciare intatta la Repubblica parlamentare. Che non è compatibile con un’investitura diretta. Fra l’altro se si elegge direttamente il capo dello stato non si può non attrarlo nell’orbita del governo. L’investitura popolare porta con sé un soggetto con poteri di governo.

Secondo lei perché Meloni non ha ancora chiarito la sua proposta?

Forse deve studiare un altro po’.

Lei è stato un protagonista della battaglia per il No al referendum Renzi, nel 2016. Le riforme costituzionali sono sempre un terno a lotto per i governi?

No. Solo le cattive riforme. Se viene proposto un disegno divisivo come si può pensare che il referendum non sia un terno a lotto? Durante la Prima repubblica nessuno pensava di mettere mano alla Costituzione senza un ampio consenso e una condivisione reale. Oggi sentiamo dire che “il popolo ci ha votato quindi o fate come diciamo noi o andiamo avanti lo stesso”. Le premesse sono pessime.

Secondo lei nel paese c’è scetticismo sull’elezione diretta?

Non c’è un atteggiamento genetico di diffidenza. Intanto non se ne è discusso abbastanza in termini seri e consapevoli. Per ora siamo alle tifoserie, agli spot. Ma il problema vero è che l’elezione diretta non fa bene a una società frammentata come la nostra. L’elezione diretta non unisce, con la radicalizzazione dell’elettorato i voti si cercano alle estreme. Quello che successo negli Usa è emblematico, ma anche in Francia e Gran Bretagna. Il modello parlamentare, se gestito bene con partiti politici solidi, è quello che funziona meglio. Il nostro problema sta qua: i partiti sono deboli e il sistema elettorale è pessimo. Serve l’applicazione dell’art. 49 e una legge elettorale che garantisca la rappresentanza.

La forma parlamentare si può cambiare attraverso l’art. 138 della Carta?

Secondo alcuni costituzionalisti sì, secondo altri no. Sicuramente sarebbe uno stravolgimento dell’architettura costituzionale e probabilmente va al di là di quello che l’art. 138 consente in via di principio. Ma questi sono argomenti da seminario di costituzionalisti, e non si va avanti con i seminari dei costituzionalisti, per fortuna, lo dico da costituzionalista.

Alcune forze politiche potrebbero aiutare la destra a approvare la riforma con i due terzi delle camere, per evitare il referendum confermativo.

Se così fosse, si dovrebbero vergognare. Fare accrocchi parlamentari per evitare il voto popolare è una truffa alla democrazia. Se si cambia la faccia a un paese, si deve avere la responsabilità e il coraggio di rivolgersi al paese. Comprarsi qualche voto sul mercato per evitarlo sarebbe, nella sostanza, una truffa volgare.

Meloni ha una pulsione autoritaria o un’esigenza di propaganda?

Il presidenzialismo è una vecchia bandiera della destra, poco meditata e poco consapevole. Non voglio addebitare a Meloni l’intenzione di andare oltre. Detto questo, per chi governa è un peccato grave non aver meditato abbastanza né essere abbastanza consapevoli delle conseguenze delle proprie proposte.

L’autonomia differenziata intanto va avanti, lei è autore di una legge popolare che la impedirebbe, che ha raccolto già 50mila firme.

L’autonomia differenziata è come l’invasione delle cavallette, quando sarà passata del paese non sarà rimasto più nulla. Non si tratta di qualche regione che vuole mettere mano nella cassa comune e avere più poteri. Si tratta di smontare l’architettura unitaria del paese. E non è nell’interesse neanche di chi lo sostiene, perché sicuramente la competitività del sistema paese non viene salvaguardata. È pubblicità ingannevole.

Calderoli dice che lei era per la riforma del titolo V della Carta.

Ho un’ottima opinione di Calderoli, anche se sta nel campo avverso. La colpa dell’autonomia è di chi non gli mette intorno una cintura di sicurezza. Quanto a me, allora esistevano partiti veri. Resi noto il mio dissenso nel partito, senza successo.

Tornerà lo scontro fra costituzionalismo e potere politico, come ai tempi di di Renzi?

È uno scontro permanente. Ma è il senso della democrazia, che si conquista giorno per giorno, se ce lo dimenticassimo l’avremmo già persa.

