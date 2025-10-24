Invernizzi: «Vannacci non c’entra niente con noi. Il Nord va staccato dalla Lega nazionale»

Ex deputato, bergamasco e leghista della prima ora, Cristian Invernizzi è molto critico con la leadership di Matteo Salvini e la sua gestione del partito. Ritiene che il generale stia portando nel partito «persone che non hanno a che fare con la Lega». Rilancia il progetto sul modello Cdu-Csu tedesco «perché Bergamo e la Calabria hanno bisogno di soluzioni politiche diverse»

true false

La Lega ribolle, soprattutto al nord, e le professioni di unità dal consiglio federale non sono bastate a chi imputa al segretario Matteo Salvini il tracollo al nord e considera Roberto Vannacci un estraneo, che però (e nonostante quanto detto dal segretario) nei giorni scorsi ha dichiarato che il suo “team” sta crescendo e che i membri, se vorranno, si candideranno nelle liste della Lega. L’unica strada, allora, è «una Lega confederata come la Cdu e la Csu», è la sintesi dell’ex deputato e stor