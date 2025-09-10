Qualcosa si sta muovendo nell'asfittico scenario della sinistra italiana: è un rivolo delle piazze del 2019, una rete di attivisti che aspirano a farsi partito, con le elezioni nazionali del 2027 nel mirino. La rete si chiama Italia impossibile, è stata catalizzata da Giovanni Mori, ex portavoce della prima ora di Fridays for Future Italia già candidato alle europee con Avs

Qualcosa si sta muovendo nell’asfittico scenario della sinistra italiana. È un rivolo di quella che è stata la grande ondata di speranza delle piazze di Fridays for Future del 2019. Una rete di attivisti che aspirano a farsi partito, con le elezioni nazionali del 2027 nel mirino, anche se la riserva non è stata ancora sciolta, perché sul confine tra movimento e politica istituzionale bisogna sempre muoversi come sul ghiaccio sottile.

La rete si chiama Italia impossibile, è stata catalizzata da Giovanni Mori, ex portavoce della prima ora di Fridays for Future Italia. Quando faceva l'università, è stato uno dei ragazzi ispirati da Greta Thunberg. È stato candidato di Avs alle elezioni europee del 2024, non è entrato per un soffio nell’Europarlamento, nonostante i quasi 20mila voti presi come indipendente.

Invece di provare a prendersi uno spazio dentro Avs, Mori ha deciso di provare a costruire qualcosa di nuovo, aggregando i pezzi dell’ambientalismo italiano che ancora si riconoscono nella lotta al cambiamento climatico, ma che hanno deciso di andare oltre le piazze, sempre più svuotate dal fatalismo climatico e dalle leggi repressive sulla sicurezza.

Basta deleghe

«Tutti questi anni ci hanno fatto capire che ci serve l’attivismo, ma ci serve anche la politica», spiega Mori. «Dobbiamo essere capaci di organizzarci e prendere pezzi di potere vero, se vogliamo davvero provare a cambiare le cose». Italia impossibile è partita con un incontro a Brescia, un anno fa: nel primo lavoro di costruzione, ha aggregato diverse centinaia di persone, pescate dal civismo, dall’attivismo, dalle associazioni ambientaliste, ma anche tra i professionisti di ambiente e rinnovabili.

«Tutte le persone che sono entrate in Italia impossibile hanno una cosa in comune: hanno capito che non è più il tempo di delegare». Quest’autunno è arrivato il momento, per Mori e i suoi, di tentare un primo salto: un lungo tour che toccherà quaranta città italiane in due mesi, con partenza da Firenze, provando a essere nelle metropoli e nei centri più piccoli, a nord come a sud, da Bolzano ad Agrigento.

Italia 2035

Quando era nata, un anno fa, Italia impossibile era partita da una domanda: come sarebbe l’Italia del 2035 se facessimo le «scelte giuste», in materia di clima, ambiente, energia, spazi urbani, mobilità, reindustrializzazione verde.

Le prime risposte sono arrivate con la campagna Facciamoci spazio, che sarà il centro del tour. L’idea è immaginare il cambiamento sulla scala più piccola e prossima: le vie, i quartieri, i parcheggi, i parchi, gli alberi. Le città italiane sono piene di associazioni e comitati locali che stanno portando avanti questo lavoro di immaginazione politica, Mori con Italia impossibile proverà a raccoglierli in un unico contenitore che sia in grado di fare la cosa che sembra più difficile oggi per l’ambientalismo italiano: vedere cosa c’è in comune nei progetti locali, unire i puntini e farne un disegno nazionale, provando a superare un cronico difetto dell'ecologia italiana, quello di essere concreta e radicata sul locale, ma poi vaga, inefficace e generica sul piano nazionale.

Elettorato contendibile

La scommessa è che ci sia in Italia un elettorato contendibile: nel 2019 centinaia di migliaia di giovani erano scesi in piazza sotto le bandiere di Fridays for Future: per chi voteranno nel 2027? Voteranno? La lettura di Mori è che «l’Italia ha il governo più stabile del mondo, è vero, ma lo ha costruito col 12 per cento dei voti di tutti gli italiani. Ogni dieci persone che si incontrano per strada, nove non sostengono Giorgia Meloni. Ci sono spazi politici, ce ne sono soprattutto a sinistra, tra le persone giovani, sfiduciate da partiti che non hanno mai saputo dare risposte concrete e credibili, perché non hanno mai messo in discussione il primato dell'economia sulla politica, quando invece dovrebbe essere esattamente il contrario».

È una generazione che non voterebbe il Pd, che non si riconosce in Avs, che ha perso di vista il Movimento 5 stelle, ma che ha ancora voglia di partecipare alla politica italiana: è questa che Italia impossibile cerca nel suo tour di due mesi.

Modello Mamdani

Il paragone forse è ardito, ma il riferimento più immediato è quello di Zohran Mamdani, il nuovo candidato millennial a sindaco di New York, uno sconosciuto venuto da sinistra per spazzare via l’establishment democratico con proposte chiare, radicali e «impossibili», come quelle di Mori.

«Quella di Mamdani è una storia emblematica di come le élite fossero completamente disconnesse dalle persone, anche dai loro elettori di riferimento. In Italia lo vediamo sul clima, ma lo vediamo anche sulla Palestina, dove la società è stata in questi anni sempre più avanti dei partiti».

Sì, ma quindi il tour nasce per incubare un partito che proverà a incunearsi nel campo largo? La risposta è attendista ma, per chi sa leggere tra le righe, c’è già: «A un certo punto toccherà chiedere un mandato e un voto alle persone e farci carico di cambiare le cose. Noi per ora abbiamo costruito una rete, ma ce ne serve una più grande per interrogarci su cose più grandi e questo è lo scopo del tour: partire dagli spazi per arrivare a clima, redistribuzione delle ricchezze, disuguaglianze. In teoria le elezioni sono tra due anni, ma non sappiamo cosa succederà, tutto dipenderà dal peso specifico che avremo aggregato». Insomma, la scommessa è quella, ma la strada è lunga.

