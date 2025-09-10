Qualcosa si sta muovendo nell'asfittico scenario della sinistra italiana: è un rivolo delle piazze del 2019, una rete di attivisti che aspirano a farsi partito, con le elezioni nazionali del 2027 nel mirino. La rete si chiama Italia impossibile, è stata catalizzata da Giovanni Mori, ex portavoce della prima ora di Fridays for Future Italia già candidato alle europee con Avs
Ecco il partito dell’ambiente: l’Italia impossibile degli ex Fridays
10 settembre 2025 • 07:00
