“l’italia in scena”

Così Mollicone trasforma il suo libro in una legge

Stefano Iannaccone
14 ottobre 2025 • 07:00

Il presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone, vuole far approvare un progetto – che porta il nome del suo libro – per finanziare eventi e rievocazioni storiche che porta lo stesso nome di una sua pubblicazione del 2021. A spese dello stato

Un progetto di legge, ribattezzato “L’Italia in scena” e finanziato con 5 milioni di euro statali, dietro la spinta del presidente della commissione Cultura della Camera, il meloniano Federico Mollicone. I fondi andranno a eventi minori, in piccole località, oppure per sostenere beni culturali privati. Ma non solo. “L’Italia in scena” è anche il titolo di un libro pubblicato nel 2021. E chi è l’autore? Federico Mollicone, all’epoca semplice deputato di Fratelli d’Italia. Il testo vanta una prefa

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.