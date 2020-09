Al momento della sua nascita, nel settembre 2019, i sondaggi davano il partito di Italia Viva al 5,5 per cento a livello nazionale. Grazie alla nascita del nuovo partito, l'ex primo ministro Matteo Renzi ha potuto dettare le sue condizioni al governo Conte 2, dove conta due ministre, Teresa Bellanova, all’agricoltura, e Elena Bonetti, alle pari opportunità. Esattamente un anno dopo, al debutto alle elezioni alle regionali 2020, il partito dell’ex premier non riesce a centrare la soglia stimata per l’Italia nemmeno all’interno dei confini toscani. Nella regione del suo leader Iv alleata con PiùEuropa ha ottenuto il 4,5 per cento dei consensi. Eppure ancora a giugno 2020 Renzi sosteneva che una legge elettorale con lo sbarramento al cinque per cento sarebbe andata «benissimo».

Non ha inciso né in Campania, né in Toscana

L’ex tesoriere del Pd e attuale senatore Francesco Bonifazi, al comitato di Eugenio Giani a Firenze, poco prima dell'arrivo del candidato del centrosinistra aveva detto: «La prima volta e' difficile stabilire qual è l'asticella giusta. D’altra parte noi siamo una start up e la prima volta che ci presentiamo in Toscana comunque sia siamo determinanti e saremo determinanti per la vittoria». Ma il contributo di Italia Viva non è stato significativo né in Toscana, né in Campania, la regione dove il partito di Renzi ha ottenuto il suo risultato migliore in questa tornata elettorale. In Toscana Giani ha vinto con otto punti di distacco.

In Campania Vincenzo De Luca ha vinto con oltre il 65 per cento e ha anche rivendicato una vittoria che va «oltre gli schieramenti». Italia Viva si è fermata al 5,6 per cento. Nelle Marche ha ottenuto appena il 3,23 per cento, in Liguria al 2,33 per cento ma in una lista condivisa con il Psi (Partito socialista italiano), PiùEuropa e la lista Massardo presidente, uno dei candidati su cui è sfumato l’accordo tra Partito democratico e Movimento Cinque stelle.

In Puglia allo 0,96 per cento, in Veneto dietro ai No Vax

In Puglia, dove Renzi osteggiava la ricandidatura del presidente uscente Michele Emiliano, il suo candidato Ivan Scalfarotto, scelto dopo che l’ipotesi di candidare la ministra Bellanova non si è reliazzata, ha raccolto nemmeno l’1 per cento. Italia viva assieme a PiùEuropa e Azione si è fermata fermandosi allo 0,96 per cento. In Veneto la percentuale è ancora più bassa: lo 0,64 per cento, dietro al movimento 3V No vax.

Il presidente del partito Ettore Rosato ha commentato in un video postato su Facebook: «Abbiamo buttato un seme e abbiamo fatto un grande lavoro». Rosato ha festeggiato la vittoria in Toscana e Puglia e ha aggiunto: «Bello il risultato delle Marche, peccato che non ci abbiamo lavorato prima. Bel risultato in Liguria, si poteva fare meglio se non ci fosse stata quella scelta populista che il Pd e il M5s hanno fatto su un candidato sbagliato». «Stando insieme si possono fare grandi risultati: Italia viva c'è fino in fondo, con il progetto che Matteo Renzi ha lanciato un anno fa. Andiamo avanti con il sorriso e la nostra forza», ha concluso.



