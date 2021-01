A sentire Matteo Salvini, frotte di parlamentari del Movimento 5 stelle non attendono altro che essere accolti dal capitano per salire sul Carroccio, in realtà, l’ufficio stampa della Lega alla Camera conferma solo quello che è ufficiale: nelle ultime 48 ore è passato alla Lega solo il deputato Antonio Zennaro, che aveva già abbandonato il Movimento 5 stelle ad aprile del 2020.

«Nelle ultime ore, qualche parlamentare 5stelle che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative alla vecchia maniera con Bruno Tabacci e Clemente Mastella sta bussando alle porte della Lega» ha detto Salvini. Di nomi se ne fanno tanti: Bianca Laura Granato, Orietta Vanin, Luisa Angrisani e Margherita Corrado - tutte senatrici della commissione Istruzione – ma il Movimento 5 stelle esclude categoricamente che siano pronte ad andarsene, e specificano: «Sono critiche con il Mes, ma questo non vuol dire che abbandoneranno Giuseppe Conte, anzi». Uno dei nomi più in bilico è quello di Mattia Crucioli, il senatore scontento del Mes su cui il Movimento ha avviato la procedura di verifica per decidere se espellerlo o meno, fino a stamattina però lui negava, come riporta il Giornale: «Il fatto che io abbia visioni diverse dal M5s non significa che io sia vicino alla Lega», dice. Poi spiega: «Comunque ci vuole un chiarimento sul Mes e sulle altre cose da fare e da non fare, se ci fossero troppi cedimenti verso queste forze centriste che appoggerebbero Conte si valuterà il da farsi, stesso discorso varrebbe se rimanesse Italia viva».

Le dicerie sul salto di gruppo per ora sono vere solo a metà. Stefano Lucidi, ex parlamentare del Movimento 5 stelle passato alla Lega dal 2019, si starebbe occupando di fare scouting, ma per ora i più disponibili sarebbero quelli già passati al misto, come Marinella Pacifico. La formula di Salvini pertanto sarebbe solo «un bluff» e non sposterebbe i numeri nel pallottoliere di Conte che domani alla Camera, ma soprattutto martedì al Senato, dove si prepara alla conta che farà alla differenza. Nel giro di poche ore tutto può cambiare.

