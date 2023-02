Dopo l’inchiesta di Domani sull’acquisto di una casa scontata da parte del candidato del centrodestra in Lazio Francesco Rocca, il suo rivale, Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e candidato del centrosinistra, chiede chiarimenti.

«Gli elettori hanno diritto di sapere la verità – ha scritto D’Amato in un comunicato – Rocca appena un mese e mezzo fa, mentre si dimetteva dalla presidenza di una delle principali associazioni di categoria della sanità privata, acquista una casa di lusso di 200 mq a prezzo scontato, dall'Enpaia, l'ente di previdenza degli agricoltori. Se fosse vero sarebbe uno scandalo. Deve chiarire subito agli elettori, è un insulto agli agricoltori che pagano i contributi e a tutte quelle famiglie che non possono permettersi una casa. Basta privilegi, basta silenzi, serve massima trasparenza».

Secondo quanto ricostruito da Domani, Rocca ha acquistato un appartamento dall’ente di previdenza degli agricoltori un mese fa, dopo averlo abitato in affitto per 36 mesi, un tempo che gli avrebbe dato diritto a uno sconto del 30 per cento sul prezzo di acquisto. «Gli sconti per l’acquisto vengono modulati a secondo dell’anzianità. Io ho avuto il massimo, il 30 per cento, perché ero inquilino da più di 36 mesi», ha spiegato Rocca a Domani. Anche il sottosegretario della Lega Claudio Durigon ha effettuato un acquisto con le stesse modalità. Il ministero del Lavoro, dove lavora Durigon, è l’ente che vigila sull’Enpaia.

