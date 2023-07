Invece Boccia vuole dire: «Non rispondo su De Luca». Perché le domande dei cronisti suonano tutte così: dispiace per l’assenza del governatore, perché non c’è il governatore, arriverà?

«Oggi parlo di autonomia. Siamo qui per dimostrare fisicamente tutto ciò che stiamo facendo per bloccarla. È il tentativo della Lega di dividere il paese». Francesco Boccia, capogruppo al senato qui in maniche di camicia causa Caronte, fa un gesto ai cronisti.

Può significare «fa caldo», e in effetti nella corte della Fondazione Foqus – l’ex Istituto Montecalvario, sabato rigenerato e epicentro di servizi sociali e culturali, imprese, mostre, nel cuore dei Quartieri di Napoli – fa molto caldo nonostante i ventilatori piazzati ai lati, l’acqua fresca distribuita agli assetati e la squisita accoglienza dei padroni di casa, la presidente Rachele Furfaro e il direttore Renato Quaglia.

Invece Boccia vuole dire: «Non rispondo su De Luca». Perché le domande dei cronisti suonano tutte così: dispiace per l’assenza del governatore, perché non c’è il governatore, arriverà?

Il grande assente

No, non arriva, almeno alla prima giornata dell’iniziativa «Una e indivisibile», pezzo forte dell’«estate militante» del Pd di Elly Schlein. L’ha fortissimamente voluta la segretaria, e l’ha voluta a Napoli, e l’ha fatta organizzare a Marco Sarracino, responsabile sud. Il presidente vorrebbe il potere di far fallire la festa, come Jep Gambardella della Grande Bellezza.

Ha persino piazzato un consiglio regionale per tenere al chiodo i consiglieri. Qui, insieme ai tanti invitati, invece è arrivato lo stato maggiore del “nuovo Pd”: Peppe Provenzano, Marco Sarracino, Marta Bonafoni, Arturo Scotto, Sandro Ruotolo, Davide Baruffi. Enzo Lattuga.

Non solo l’ala Schlein e non solo del sud: sabato sul palco, prima delle conclusioni della segretaria, ci saranno Stefano Bonaccini, Pina Picierno, e Michele Emiliano, ma lui in collegamento.

«Qui c’è tutto il Pd, il nuovo Pd», dice con enfasi Ruotolo. E anche la frase di Ruotolo significa: di qua c’è il partito, di là c’è De Luca. Che per esserci aveva chiesto almeno un impegno a velocizzare i tempi del congresso del Pd campano, commissariato. Per mettere anche lui bocca nelle liste, dicono le malelingue. Venerdì, mentre il dibattito va avanti, i consiglieri regionali e i segretari provinciali del Pd hanno scritto e firmato un documento: dice che va bene l’iniziativa contro l’autonomia differenziata, ma loro vogliono i congresso e annunciano «un’iniziativa autonoma».

Bel pasticcio. Dalla giornata di venerdì non arrivano risposte positive: «In Calabria il commissariamento è durato tre anni, a Pisa uno», viene spiegato. Come dire: calma e gesso.

«Bisogna almeno aspettare il nuovo tesseramento», ragiona pacatamente il commissario Antonio Misiani. Che aggiunge, conciliante: «Qui si alterneranno nei dibattiti rappresentanti delle forze economiche e sociali, costituzionalisti, presidenti di Regione, sindaci ed esponenti politici. Dispiace che il presidente De Luca abbia scelto di non partecipare, confidiamo di averlo con noi in ulteriori iniziative».

Insomma alla prima iniziativa forte contro il governo il Pd si presenta diviso? Macché, giura Provenzano: «Il Pd è unito nella battaglia contro l’autonomia differenziata. Sulle nostre vicende interne è iniziato un percorso nuovo, che dev’essere portato avanti con unità ma nella chiarezza del progetto politico».

A darsi il cambio sul palco ci sono costituzionalisti come Massimo Villone, autore di una legge di iniziativa popolare contro l’autonomia, centomila firme. Ci sono gli alleati, come il rossoverde Peppe De Cristofaro, Elena Bonetti (di Iv, in sofferenza).

Sabato arriverà il sindaco Gaetano Manfredi. Venerdì c’era Roberto Fico, ex presidente della Camera M5s. Si parla di lui come papabile candidato giallorosso alle regione: la corsa che De Luca «farà in ogni caso, con il Pd o senza», spiegano i suoi. Ma Schlein è contro il terzo mandato.

Però il terzo mandato potrebbe interessare anche a Michele Emiliano (che non correrà alle europee) e, chissà, persino a Bonaccini. E se al presidente campano non dovesse riuscire di cambiare lo statuto regionale, potrebbe contare su una legge nazionale, che la Lega potrebbe regalare ai suoi governatori.

Fico nega: «Mai detto di volermi candidare, per noi (M5s, ndr) c’è la regola dei due mandati». Ha accettato l’invito del Pd, spiega, «perché insieme governiamo Napoli, il laboratorio più importante del paese sull’asse progressista. E perché dobbiamo fare la battaglia senza sconti contro il ddl Calderoli».

Neanche il salario minimo

La kermesse elenca le conseguenze mortali del ddl «spacca-Italia» per il paese, soprattutto per il Sud. Bisogna farlo capire agli elettori di destra, soprattutto quelli del sud appunto. De Luca parla d’altro in diretta facebook: non gli sta bene neanche la proposta comune delle opposizioni sul salario minimo: «Rispetto alla proposta dei 9 euro all’ora bisogna capirese sono netti o lordi».

Ce l’ha con la segretaria Schlein che venerdì si è scagliata contro la maggioranza prossima a bocciare la proposta unitaria delle opposizioni (tranne Iv): «Così facendo umilia lavoratrici e lavoratori poveri, abbandonandoli alla morsa dell’inflazione e alle conseguenze disastrose dei provvedimenti di questo governo». Sul salario martedì iniziano i voti alla camera. Sabato Schlein parlerà da Napoli. Temperatura altissima, anche dentro il Pd.

