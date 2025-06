La proposta leghista in esame al Senato vuole cancellare la norma che per due anni vieta agli ex assessori e consiglieri di diventare manager di società regionali

Non c’è la legge salva Zaia, con l’introduzione del terzo mandato per i presidenti di regione, ma spunta l’emendamento salva poltrona per gli ex assessori o ex consiglieri regionali. Con un tratto di penna la Lega vuole cancellare la norma che regola «l’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale», introdotta da un decreto del 2013.

È una norma minima per evitare che al vertice di enti pubblici arrivino subito politici non eletti o scartati dalle giunte regionali. Per le province e i comuni la disposizione è stata eliminata, alla chetichella, nell’ultimo decreto Milleproroghe con la motivazione che si tratta di realtà più piccole.

E se le cose dovessero andare come vuole il partito di Matteo Salvini, la schiera di riciclati potrebbe assaltare immediatamente i vertici di società partecipate della stessa regione in cui erano amministratori fino a qualche settimana prima.

L’emendamento è stato presentato al disegno di legge che aumenta il numero di assessori per le regioni, diventato appunto noto come lo strumento per provare a introdurre il terzo mandato dei presidenti come chiesto da Luca Zaia, ma anche da Vincenzo De Luca.

Porte aperte

La proposta salva poltrone è stata presentata dal senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, e sottoscritta dai colleghi Daisy Pirovano e Paolo Tosato. Il progetto è quello di un lasciapassare totale, che avrebbe un duplice effetto: garantire potere e stipendio ai politici, senza nemmeno l’attesa di due anni prescritta ora dalla legge.

Un paradosso per la destra: le porte girevoli per i magistrati non sono gradite alla maggioranza, che ne ha fatto una crociata. Ma per i politici devono essere sbloccate prima possibile.

Il contenuto dell’emendamento prevede l’abrogazione tout court della norma che prescrive lo stop di due anni per l’assunzione di incarichi a chi ha ricoperto incarichi politici o amministrativi di una regione.

La legge in vigore, nel dettaglio, vieta a ex assessori e consiglieri regionali l’assunzione di «incarichi amministrativi di vertice della regione», di «incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale» e «di amministratore di ente pubblico di livello regionale».

Lo stesso principio si applicava, prima dell’ultimo decreto Milleproroghe, agli assessori di province e comuni superiori ai 15mila abitanti. L’emendamento di Bergesio sarà votato nelle prossime ore in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, sfruttando il cono d’ombra della diatriba nella maggioranza sul terzo mandato.

Il partito di Salvini cerca di portare a casa lo strapuntino, del resto potrebbe avere un bel po’ di personale politico, in uscita dagli incarichi elettivi o amministrativi, da ricollocare in enti regionali. Meglio tenere aperte le porte girevoli. Un’idea che può trovare d’accordo altre forze politiche.

Niente terzo mandato

Sul terzo mandato, invece, il dibattito sembra arrivato ai titoli di coda: nessun cambiamento last minute. «Se ci fosse stato l’accordo tra Lega e Forza Italia avremmo votato l’emendamento. Ma visto che vediamo che l’accordo non c’è e neanche se n’è parlato, non lo voteremo», ha detto il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Almeno c’è una consolazione: gli assessori uscenti potrebbero trovare un paracadute aperto dall’emendamento salva poltrone.

